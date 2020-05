Viele Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind, bemerken die eigene Erkrankung oft gar nicht. Das ist besonders gefährlich, da diese Infizierten andere Leute anstecken können, ohne offensichtliche Symptome aufzuweisen. Um die Gefahr einer Ansteckung zu verringern, empfehlen mittlerweile viele Virologen, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. In Deutschland wurde bereits eine Maskenpflicht eingeführt.

Die Maskenpflicht in Bayern für ÖPNV und Einzelhandel gilt bereits seit dem 27. April. Doch was tun, wenn man immer noch keine Atemmaske besitzt? Das Gebot der Stunde lautet: Mundschutz selber nähen - das geht ganz einfach. Einen besonders praktischen Weg, haben wir für sie in einer Anleitung aufbereitet. Falls Sie trotzdem lieber einen Mundschutz online kaufen wollen - hier sind noch Corona-Masken erhältlich.

Corona-Krise: Was bringt ein Mundschutz überhaupt?

Bisher war es für uns sehr ungewöhnlich Menschen mit Atemmasken im Alltag zu sehen, mittlerweile jedoch gehört es fast zum guten Umgang: Auch unser Kommentator hat dazu eine klare Meinung. Denn viele Menschen merken nicht, dass sie sich bereits mit dem Virus infiziert haben. Um zu verhindern, dass man selbst andere Menschen unbemerkt infiziert, sollte man zum Fremdschutz eine Nase-Mund-Maske tragen.

Die Tröpfchen würden direkt im Tuch landen und sich dadurch nicht überall verteilen, so Experten. Wer sich einen Mundschutz besorgen möchte, sollte aber keine handelsüblichen OP-Masken kaufen, damit Krankenhäuser und Pflegepersonal nicht noch größere Engpässe bekommen.

Viele Menschen haben nun damit begonnen, sich ihre eigenen Gesichtsmasken zu nähen. Doch suchen Sie vor Beginn nach seriösen Anleitungen im Netz, denn auch hier gibt es viele Fake-Anleitungen. Ebenso wichtig: Um das Ganze wirksam und sicher zu machen, sollten Sie Ihre selbstgemachten Masken regelmäßig und mehrmals am Tag wechseln.

Anleitung: So nähen Sie sich Ihren eigenen Mundschutz

Außerdem sollten Sie die Masken nach jedem Verwenden waschen, um mögliche Viren abzutöten. Nur ein Waschgang ab 60 Grad (empfohlen wird aber Kochwäsche also 90 Grad) tötet die Viren erst richtig ab. Als Alternative empfehlen manche Experten, den Mundschutz bei 70 Grad fünf Minuten lang in den Backofen zu stecken.