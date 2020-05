Franken vor 32 Minuten

Corona-Krise

Mundschutz selber nähen: So geht's - einfache Anleitung

In Deutschland gilt wegen der Corona-Krise aktuell an vielen Orten eine Maskenpflicht. Wer keinen Mundschutz kaufen will, kann sich auch selbst einen herzustellen. Mit dieser einfachen Anleitung können Sie selbst einen Mund-Nasen-Schutz nähen.