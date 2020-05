Franken vor 39 Minuten

Coronavirus

Mundschutz nähen: Mit dieser Anleitung können Sie die Maske einfach selber machen

In Deutschland gilt aktuell an vielen Orten eine Maskenpflicht. Einen Mundschutz zu kaufen, ist allerdings oftmals nicht so leicht. Wieso also nicht einfach selbst einen Mund-Nasen-Schutz nähen? Mit dieser Anleitung gelingt der selbst gemachte Mundschutz garantiert.