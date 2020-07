Schon seit einiger Zeit ist die Mund-Nasen-Bedeckung der Alltagsbegleiter. Ob in Restaurants, Bus und Bahn oder Supermärkten - Pflicht ist sie stets zu tragen. Viele Menschen machen dabei aber einen Fehler und tragen die Bedeckung unter der Nase. Kann sie so vor einer Ansteckung schützen?

Die Antwort ist nein, sagt der Virologe Professor Jonas Schmidt-Chanasit gegenüber der Mitteldeutschen Zeitung. "Es steht außer Frage, dass die Maske korrekt verwendet werden muss." Das bestätigt auch der Direktor des Hygienezentrums Bioscentia, Dr. Georg-Christian Zinn gegenüber RTL: "Wir haben die Viren im Nasenrachenraum und wir kennen die Effekte schon seit Jahrzehnten im OP. Wenn im OP der Mund und die Nase nicht bedeckt wird, dann kommt es zu Infektionen und dasselbe ist natürlich auch, wenn der Mundschutz nicht richtig getragen wird. Das ist gefährlich. Und dann kann man es eigentlich auch weglassen."

Tröpfchenübertragung bei Sprechen, Niesen und Husten

Die korrekte Bezeichnung Mund-Nasen-Bedeckung verrät dabei bereits den Zweck. Sie soll kleine Tröpfchenpartikel beim Sprechen, Husten oder Niesen abfangen, um andere Menschen vor einer Ansteckung mit SARS-CoV-2 zu schützen. Ist die Nase freigelegt, kann man die Tröpfchen weitergeben und auch die der anderen einatmen.

Der Experte Schmidt-Chanasit hält das Tragen der Maske in Situationen sinnvoll, in denen man länger mit Menschen Kontakt hat. Er betont, dass es beim Vorbeigehen eher unwahrscheinlich ist, sich anzustecken. "Es geht um die Zeit, die man zusammensteht - etwa 10 bis 15 Minuten gilt als kritische Marke."

Zudem zählt zu einer korrekten Verwendung laut Schmidt-Chanasit auch, dass man die Maske nicht mit den Händen berührt. Zum Ab-und Aufsetzen sollte man daher nur die Tragebänder anfassen. Außerdem ist es wichtig, dass der Draht an der Nase fest ran gerückt wird, damit auch oben oder an der Seite keine Tröpfchen austreten. Welche fatalen Folgen sonst noch beim Tragen des Mund-Nasen-Schutzes gemacht werden, können sie in diesem Artikel nachlesen.

Aber ob mit Maske oder ohne, generell gilt Abstand einzuhalten und die Hygieneregeln zu beachten, um Risikogruppen zu schützen und eine zweite Welle zu verhindern.

