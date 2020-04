Am 20. April kündigte Ministerpräsident Söder den Beschluss der Maskenpflicht für die kommende Woche an. Somit wird jeder bayerische Bürger dazu aufgefordert ab dem 27. April beim Einkaufen oder dem Benutzen von öffentlichen Verkehrsmitteln einen Mundschutz zu tragen.

Wer bis jetzt noch keine "Mund-Nasen-Maske" hat, der sollte sich so schnell wie möglich eine zulegen. Doch es wird immer schwieriger an einen Mundschutz zu kommen. inFranken.de liefert Ihnen einen Überblick und zeigt, wo man jetzt noch Masken kaufen kann.

Mundschutz kaufen: Hier gibt es noch Masken

Ein Hinweis: Keine der Masken kann Sie vor eine Corona-Infektion schützen. Ein Mundschutz dient nicht dem Selbstschutz, sondern dem Schutz der Anderen. Wie effektiv ein Mundschutz wirklich ist, können Sie hier nachlesen.

Maske bei Amazon kaufen:

Auf Amazon können Sie für knapp 12 Euro fünf wiederverwendbare Mundschutz-Masken kaufen. Die Atemschutzmasken sind wiederverwendbar und waschbar.

Marke: "MASK"

"MASK" Preis: 11,99 Euro (Stand: 26.04.2020, 06.00 Uhr)

11,99 Euro (Stand: 26.04.2020, 06.00 Uhr) Beschreibung: 3-lagig, koch- und wiederverwendbar (waschbar) Maske hier bestellen

Maske bei hygi.de kaufen:

Für einen Preis von 9,20 Euro können Sie eine feuchtigkeitsabweisende Gesichtsmaske kaufen.

Marke: "Europe Inernational Ltd."

"Europe Inernational Ltd." Preis: 9,20 Euro (Stand: 26.04.2020, 06.00 Uhr)

9,20 Euro (Stand: 26.04.2020, 06.00 Uhr) Beschreibung: hoher Tragekomfort, feuchtigkeitsabweisend, mehrmalig verwendbar (waschen)

Maske bei Phyne kaufen:

Wer Wert auf Nachhaltigkeit legt, der kann auf den Mundschutz von Phyne zurückgreifen. Dort werden alle Masken aus Bio-Baumwolle hergestellt.

Marke: "Phyne"

"Phyne" Preis: 9,00 Euro (Stand: 26.04.2020, 06.00 Uhr)

9,00 Euro (Stand: 26.04.2020, 06.00 Uhr) Beschreibung: Hergestellt aus 100 Prozent Bio Baumwolle, One-Size Passform, wiederverwendbar

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.

aa/tu