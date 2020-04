Mundschutz selber nähen: Eine einfache Anleitung

Nun geht es an das Nähen: Das Schnittmuster und die anschaulichen Bilder stellt die Stadt Sonneberg auf Ihrer Website kostenlos zur Verfügung und zum Downloaden.

Dieses Material benötigen Sie zum Mundschutz-Nähen

Ein geeigneter Stoff: Dieser sollte ein kochfester und luftdurchlässiger Baumwollstoff sein. Es bieten sich hierfür Herrenhemden oder Bettlaken an. Aber auch feste T-Shirts können schon ausreichen. Schneiden Sie daraus ein großes Stoffteil der Größe 34x 17cm.

Zwei Streifen aus Baumwolle zum Binden (Größe 90x2cm)

Dann wird noch ein 15 cm langer und dünner Draht benötigt. Es eignen sich hierfür zum Beispiel Basteldraht oder auch Pfeifenreiniger

Die Anleitung

Als ersten Schritt schneiden Sie aus Ihrem Stoff ein Rechteck der Größe 34x17cm aus. Das ist nun Ihr Stoff, aus dem später die Maske entstehen wird. Dann falten Sie den Stoff einmal in der Mitte, sodass eine Fläche von 17x17cm entsteht. Der Stoff wird dadurch doppellagig. Nun zeichnen Sie oberhalb und unterhalb des Stoffes einen kleinen Abstand auf. Dort wird später die sogenannte Steppnaht genäht. (Steppnaht = der Stoff wird später an der eingezeichneten Kante umgeklappt und mit dem Rest des Stoffes vernäht). Anschließend nehmen Sie die gerade eben eingezeichnete Steppnahtkante oberhalb des Stoffes zur Hand. Dort wird nun der 15cm lange Draht zur Kantenverstärkung hingelegt. Der Stoff wird an der Kante mit dem Draht zusammen umgeklappt und anhand der Steppnaht vernäht. Jetzt benötigen Sie das Schnittmuster, das die Stadt Sonneberg kostenlos zum Downloaden bereitstellt. Anhand der Zeichnung erkennen Sie sechs eingezeichnete Linien im Schnittmuster. Diese sechs Linien übertragen Sie genauso auf Ihrem Stoff. Nun geht es an die Falten, die auf der Mundschutzmaske zu sehen sind: An den gerade eben eingezeichneten Linien legen Sie den Stoff links und rechts zu Falten um. Dort nähen Sie, wie auf dem Schnittmuster auch angezeichnet, einmal über den Stoff drüber, um die Falten zu fixieren. Nachdem die Falten fixiert wurden, wird nun auch die unten auf dem Stoff eingezeichnete Steppnaht versäubert bzw. verstärkt. Dazu klappen Sie den Stoff wieder an der eingezeichneten Kante um und befestigen ihn wieder mit einer Naht. Nehmen Sie in diesem Schritt die beiden Bänder zur Hand (90x2cm). Diese klappen Sie einmal in der Mitte um, sodass die Bänder nur noch einen Zentimeter breit sind. (Sie können anstatt Baumwollstreifen auch Gummibänder verwenden). Als letzten Schritt müssen Sie nur noch die Streifen mittig über den fixierten Falten links und rechts annähen. Und schon ist Ihre selbstgemachte Maske fertig. Doch achten Sie darauf, die Maske vor dem ersten Tragen noch einmal zu waschen.

Eine etwas andere Variante der Gesichtsmaske zeigt das Team der Crowd-Helping-Aktion der #StayHomeAndSew in einem YouTube-Video. Die Aktion möchte Menschen helfen, sich ihre eigenen Masken zu nähen. Jeder kann mitmachen und mit den selbstgemachten Masken auch nebenbei Menschen in Pflegeheimen, Hilfsorganisationen und sozialen Einrichtungen unterstützen. Denn diese suchen immer noch händeringend nach Masken, um Angestellte und Risikopatienten zu schützen. Welche Einrichtungen in deiner Nähe aktuell Masken suchen, die du unterstützen kannst, findest du auf deren Website.

