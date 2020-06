Franken vor 1 Stunde

Corona-Krise

Mundschutz am Steuer: Muss ich beim Autofahren eine Maske tragen?

In Bayern gilt seit Wochenbeginn die Maskenpflicht in Bus und Bahnen sowie beim Einkaufen. Muss die Maske beim Autofahren abgenommen werden? Und was ist mit Fahrern von Fahrdiensten?