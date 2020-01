Früherkennung von Mundkrebs: Bei diesen Symptomen sollten Sie einen Arzt aufsuchen

Mehr als 5000 Fälle von Mundkrebs werden in Deutschland jährlich festgestellt

Die Krebsart ist meist nur im Frühstadium heilbar.

Bei bestimmten Symptomen sollten Sie umgehend einen Arzt aufsuchen.

Alles zur Früherkennung von Vorbeugung von Mundkrebs lesen Sie hier.

Die Mundschleimhaut ist einer Vielzahl von mechanischen Einflüssen ausgesetzt: Erkrankungen wie Herpes oder Aphthen sind zwar unangenehm, in aller Regel aber auch ungefährlich. Das nervige Brennen verschwindet nach einigen Tagen und auch die Schmerzen sind meist auszuhalten.

Neben diesen harmlosen Erkrankungen, kann es aber auch zu Vorstufen von Krebs oder gar bösartigen Neubildungen kommen. Laut der Klinik für Mund-, Kiefer und Gesichtschirurgie Aachen, sind etwa fünf Prozent aller Tumore im Kopf- Halsbereich lokalisiert, ein Teil davon in der Mundhöhle.

Mundkrebs ist meist nur im Frühstadium heilbar