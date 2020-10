Seit dem 27. April 2020 gilt bayernweit die Maskenpflicht. Das heißt, für jeden Bürger im Freistaat besteht die Pflicht, beim Einkaufen oder dem Benutzen von öffentlichen Verkehrsmitteln einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Die zweite Corona-Welle hat Deutschland erreicht, und eine Verschärfung der bestehenden Masken-Regeln gilt als wahrscheinlich. In München und anderen Großstädten gilt beispielsweise schon jetzt eine Maskenpflicht in der Fußgängerzone.

"Mund-Nasen-Masken" oder einfach "Schutzmasken" gibt es in vielen Geschäften, mittlerweile sind auch die zwischenzeitlich leergekauften Lager wieder voll. Bequemer und zum Teil auch günstiger ist der Kauf einer Schutzmaske im Internet. inFranken.de liefert Ihnen einen Überblick und zeigt, wo man online Masken kaufen* kann.

Hier können Sie Schutzmasken online bestellen

Ein Hinweis: Ein Mundschutz dient in erster Linie nicht dem Selbstschutz, sondern dem Schutz der Mitmenschen. Wie effektiv ein Mundschutz wirklich ist, können Sie hier nachlesen.

Mund-Nasen-Schutz bei Amazon kaufen

Bei Amazon gibt es diverse Mundschutz-Masken, von Einweg bis wiederverwendbar. Die Lager der Händler scheinen wieder voll zu sein. Den Bestseller bei Amazon erhalten Sie im 50er-Pack für derzeit 16,95 Euro (Stand: 17.08.2020, 14.00 Uhr).

Marke: "AXHKIO"

"AXHKIO" Preis: 16,89 Euro für 50 Stück (Stand: 19.10.2020, 13.00 Uhr)

16,89 Euro für 50 Stück (Stand: 19.10.2020, 13.00 Uhr) Beschreibung: 3-lagiges Vliess, einweg

Tipp: Sollte der Mund- und Nasenschutz bei einem Anbieter ausverkauft oder überteuert sein, lohnt es sich, online Preise und Verfügbarkeit zu vergleichen, beispielsweise beim Preisvergleichsportal idealo.de*.

Maske bei Schutzmaske24.net kaufen

Regionaler Lieferant mit verschiedensten Masken. Schnelle Lieferung aus dem Lager in Franken.

Marke: Schutzmaske24.net

Schutzmaske24.net Preis: Mehrweg-Baumwollmasken ab 3,50 Euro (Stand: 17.08.2020, 14.00 Uhr) ACHTUNG: Mindestabnahme 10 Stück!

Mehrweg-Baumwollmasken ab 3,50 Euro (Stand: 17.08.2020, 14.00 Uhr) Beschreibung: Baumwollmasken: Hergestellt aus 100 Prozent Bio-Baumwolle. Waschbar bei 90 °C

FFP2-Masken: Zertifiziert, Drei-Schichten-Aufbau, Doppeldrahtbügel für Tragekomfort

Maske bei hygiene-corona.com kaufen:

Schutzmasken von einem fränkischen Anbieter. Beste Preise von Franken für Franken. Zertifizierte Atemschutzmasken, schnelle Lieferung, Mindestbestellbetrag 10 Euro, größere Stückzahlen lieferbar.

Marke: hygiene-corona.com

hygiene-corona.com Preis: Arbeitsschutzmasken ab 0,60 Euro pro Stk. (Stand: 17.08.2020, 14.00 Uhr),

Arbeitsschutzmasken ab 0,60 Euro pro Stk. (Stand: 17.08.2020, 14.00 Uhr), Beschreibung: Fränkischer Anbieter. Zertifizierter Mund-Nasen-Schutz und hochwertiger Atemschutz KN95 FFP2 4- und 5-lagig. Darüber hinaus bietet hygiene-corona.com hautschonendes Desinfektionsmittel und waschbare Stoffmasken für Erwachsene und Kinder an.

Maske bei Frank Walder kaufen:

Das Modelabel „Frank Walder“ bietet ebenfalls Atemschutzmasken an und hat laut eigenen Angaben einen großen Bestand an Masken.

Marke : Frank Walder

: Frank Walder Preis : 6,69 Euro pro Maske (Stand: 17.08.2020, 14.00 Uhr).

: 6,69 Euro pro Maske (Stand: 17.08.2020, 14.00 Uhr). Beschreibung: Bestandteile: 96 Prozent Viskose, 4 Prozent Elastan. Bei bis zu 60 °C waschbar

Maske bei hygi.de kaufen:

Für einen Preis von unter 7 Euro können Sie eine feuchtigkeitsabweisende Gesichtsmaske kaufen.

Marke: keine Angabe

keine Angabe Preis: 5,84 Euro (Stand: 17.08.2020, 14.00 Uhr)

5,84 Euro (Stand: 17.08.2020, 14.00 Uhr) Beschreibung: hoher Tragekomfort, feuchtigkeitsabweisend, mehrmalig verwendbar (waschen)

Maske bei Phyne kaufen:

Wer Wert auf Nachhaltigkeit legt, der kann auf den Mundschutz von Phyne zurückgreifen. Dort werden alle Masken aus Bio-Baumwolle hergestellt.

Marke: "Phyne"

"Phyne" Preis: 7,00 Euro (Stand: 17.08.2020, 14.00 Uhr)

7,00 Euro (Stand: 17.08.2020, 14.00 Uhr) Beschreibung: Hergestellt aus 100 Prozent Bio-Baumwolle, One-Size-Passform, wiederverwendbar

Außerdem bietet Adidas mit seinem "Face Cover" einen stylishen Mundschutz im Dreierpack an.

