Der "circadiane Rhythmus", unser innerer Rhythmus, ist schuld, dass sich viele Menschen um die Mittagszeit herum schlapp und müde fühlen. Es liegt also in unserer Natur, dass wir morgens und abends fitter sind als am Mittag. Auch das deftige Essen in der Kantine verbraucht Energie. Doch gerade die Ernährung kann beeinflussen, wie konzentriert wir nachmittags weiterarbeiten können.

Pause am Mittag zur Regeneration

Laut der Handelskrankenkasse HKK ist die innere Uhr so eingestellt, dass wir morgens und abends am leistungsfähigsten sind. Gegen Mittag sind wir tendenziell am leistungsschwächsten und brauchen nach mehreren Stunden Arbeit eine längere Pause. Warum dies gerade in der Mitte des Tages so ist, sei noch nicht weiter erforscht. Lang anhaltende Müdigkeit am Mittag kann jedoch auch ein Zeichen für eine Krankheit sein.

Proteine statt Kohlenhydrate

Statt kohlenhydratreicher Ernährung sollten Lebensmittel mit viel Eiweiß gegessen werden. Die Kohlenhydrate hemmen die Freisetzung wachmachender und aktivierender Botenstoffe. Proteine wiederum fördern die Stoffwechsel- und die Gehirnaktivität und somit auch die Konzentration.

"Indirekt trägt das Eiweiß somit dazu bei, dass der Organismus mehr Kohlenhydrate in Energie umsetzen kann", heißt es von Seiten der Krankenkasse. Welche Menge an Protein für Kinder und Erwachsene optimal ist, hat die "Deutsche Gesellschaft für Ernährung" in einer Tabelle ermittelt.

Leicht verdauliche Kost zur Mittagszeit

Zur Mittagszeit ist ein eiweißreiches Gericht sinnvoll, um mit voller Konzentration in den Nachmittag zu starten. Schwer verdauliche Fleischgerichte führen dazu, dass der Körper mehr Blut und Sauerstoff in den Magen befördert und die Herzfrequenz und den Blutdruck herunterfährt. Die Folge ist starke Müdigkeit. Am besten zur Bekämpfung des Mittagstiefs ist eiweißreiche, aber leicht verdauliche Kost: Vom Gehirn leichter verwertbare Proteine sind zum Beispiel in Fisch, Fleisch, Milchprodukten, Hafer, Hülsenfrüchten, Sojaprodukten und Nüssen enthalten.