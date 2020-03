Morgens oder abends duschen: Was ist besser?

Welcher Duschtyp sind Sie? Eine erfrischende Dusche am Morgen zum Wachwerden oder doch lieber abends heiß abbrausen um entspannter in den Schlaf zu gleiten - jeder Mensch hat dabei eigene Präferenzen. Für den menschlichen Kreislauf, die Muskeln und die Haut macht es dennoch einen entscheidenden Unterschied, wie t-online.de berichtet.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass morgens oder abends Duschen für den Körper immer ganz eigene Vorteile bringt. Die meisten sehen das tägliche Duschen als entspannendes Programm an, bei dem man sich Zeit für sich selbst nehmen kann. Nähere Informationen, wie gesund das tägliche Duschen ist finden Sie in diesem Artikel. Das lange und besonders heiße Duschen senkt den Blutdruck und entspannt die Muskeln. Kältere Duschen hingegen regen die Blutzirkulation an und beleben Körper und Geist.

Abendliches Duschen gegen trockene Haut

Wer unter trockener Haut leidet, sollte die Dusche am Abend ebenfalls vorziehen. Da nachts keine enge Kleidung auf der Haut liegt kann sich der Schutzmantel der Haut leichter regenerieren und die verwendete Körperpflege hat genügend Zeit, die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen. Das macht das Rasieren vor dem zu Bett gehen unter anderem ebenfalls zum idealen Zeitpunkt. Rötungen an Beinen, Achseln, Intimzone oder Bart sind bis zum Morgen wieder abgeklungen. Um die Haut nicht weiter zu strapazieren, stellt man den Wasserhahn am besten nicht auf die heißeste Stufe sondern auf lauwarm.

Duschgel ist kein Muss!

In manchen Fällen kann sogar auf Duschgel verzichtet werden. Der Direktor des Deutschen Beratungszentrum für Hygiene (BZH) sagt dazu: " Wer nur verschwitzt, aber nicht verschmutzt ist, kommt gegebenenfalls auch ohne Reinigungshilfen aus. Die erwünschte Erfrischung bringt das Duschen ohnehin mit sich und das Wasser hat einen Abspüleffekt." Er macht klar, krank macht das Duschen ohne Duschgel sicher nicht.

Wer trotzdem gerne mit Schaum unter der Dusche steht, sollte darauf achten, zu milden Produkten zu greifen. Die Haut kann ihre natürliche Funktion schließlich viel besser nutzen je weniger aggressive oder reizende Wirkstoffe auf den Körper einwirken.