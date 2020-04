Mobil bis ins hohe Alter

Die eingeschränkte Mobilität setzt vielen Senioren zu und erschwert so einige Dinge, die bisher immer selbstverständlich waren. Doch es gibt verschiedene Helfer, die die Freude an der Bewegung wiederbringen und den Alltag erheblich erleichtern.

Elektromobile, auch Seniorenmobile genannt, sind kompakte und elektrisch angetriebene Leichtfahrzeuge, die bewegungseingeschränkten Menschen alltäglich anfallende Tätigkeiten wie Einkaufen oder Arztbesuche immens erleichtern. Sie verfügen über einen bequemen Sitz, der sich bei manchen Modellen drehen lässt und so für einen leichteren Einstieg sorgt. Ein großzügiger Stauraum bietet zudem genug Platz für Einkäufe. Bedient wird das Elektromobil nicht wie beim Auto mit Pedalen, sondern ganz bequem per Drehgriff am Lenkrad. Mit Heckantrieb ausgestattet, befördert das Gefährt Personen sicher und gemütlich durch den Alltag. Die Fahrzeuge unterscheiden sich je nach Modell in Geschwindigkeit, Komfort und Einsatzort. Wird besonderer Wert auf eine hohe Bequemlichkeit gelegt, so bieten sich gefederte Elektromobile an. Sie sind nicht nur gemütlicher, sondern können auch, abhängig vom Modell, mit wenigen Handgriffen zusammengeklappt und schnell im Kofferraum verstaut werden.

Gehhilfen sorgen für Entlastung

Als von der gesetzlichen Krankenkasse anerkannte Hilfsmittel, erleichtern Gehhilfen und Rollatoren bewegungseingeschränkten Menschen den Alltag. Rollatoren sind meist zusammenfaltbar und können leicht in Bus, Bahn oder Auto transportiert werden. Zudem sind sie meist mit Körben für Handtasche oder Einkäufe sowie einer Sitzbank für kurze Pausen ausgestattet. Feststellbremsen sorgen für die entsprechende Sicherheit im Stand. Die Reifen sind, besonders bei Rollatoren, die häufiger draußen zum Einsatz kommen, luftgefüllt und mit etwas tieferem Profil ausgestattet.

Wünschen sich Senioren eine zeitweise Entlastung, bieten Gehstöcke oder Gestelle eine temporäre Hilfestellung beim Laufen. Gehgestelle mit vier Füßen, auch Vierfußgehhilfen genannt, sind besonders für Menschen mit sehr starken Einschränkungen gedacht. Durch den großflächigeren Stand bieten sie mehr Stabilität und Sicherheit beim Stehen und Gehen. Die Nutzung der Gehhilfen ist aber weniger für die Fortbewegung in der Stadt, sondern eher für Zuhause gedacht, da diese die Mobilität nur bedingt unterstützen.

Orthopädische Schuhe für die Gesundheit

Bei Schmerzen im Knie, der Hüfte oder in den Beinen führt kein Weg an einem Orthopäden vorbei. Häufig bringt die Diagnose dann eine Empfehlung für einen orthopädischen Schuh oder eine Einlage mit sich. Waren orthopädische Schuhe früher klobig und unattraktiv, verbinden heutige Modelle gelenkschonende Eigenschaften mit modischen Schnitten und trendigen Farben. Durch die rückenfreundlichen Rollsohlen erleichtern sie den aufrechten und gesunden Gang, unterstützen Bein- und Fußmuskulatur sowie die Wirbelsäule. Die Laufsohle dämpft die Schritte und Klettverschlüsse erleichtern das An- und Ausziehen für Senioren. Da die Schuhe nicht nur für die Straße, sondern auch für die Arbeit, Freizeit oder den Sport geeignet sein müssen, bieten verschiedene Hersteller den richtigen Schuh für jeden Einsatzort.

Manchmal reichen auch Einlagen für die gewohnten Schuhe. Diese tragen zu einer Korrektur der Fußfehlstellung bei. Durch ein computergestütztes Messverfahren können die Einlagen ganz nach den Bedürfnissen des Patienten erstellt werden, sie beugen Beschwerden vor oder lindern sie. Für die Belastung beim Sport sind normale Einlagen jedoch meist nicht ausgelegt. Dafür gibt es spezielle Sporteinlagen, die die Füße vor einer Überbelastung schützen. Je nach Sportart und Belastungsgrad werden sie individuell für den Patienten angefertigt.

Mareike Schäper