In der Corona-Krise sind sie fast schon zu so etwas wie einem Mode-Statement geworden: selbst genähte Schutzmasken. Selbst wenn die Infektionszahlen nicht riesig sind - dennoch grassiert das Virus nach wie vor in Deutschland. Deshalb herrscht auch noch immer eine strenge Maskenpflicht. Mit dieser einfachen Anleitung gelingt es auch absoluten Nähanfängern, eine schicke Maske zu zaubern.

Auch im Ausland wird überwiegend auf den Einsatz von Mund-Nasen-Schutz zurückgegriffen. Egal wo man hingeht, man sollte also immer eine Maske mit dabei haben. Wer keinen Standard-Mundschutz haben will, der kann sich selbst seine Maske nähen und eigene Stoffe mit coolen Mustern benutzen.

Corona-Krise: Wie hilft uns der Mundschutz?

Mundschutz selber nähen geht ganz einfach. Einen besonders praktischen Weg, haben wir für sie in einer Anleitung aufbereitet. Falls Sie trotzdem lieber einen Mundschutz online kaufen wollen - hier sind noch Corona-Masken erhältlich.

Die Tröpfchen würden direkt im Tuch landen und sich dadurch nicht überall verteilen, so Experten. Wer sich einen Mundschutz besorgen möchte, sollte aber keine handelsüblichen OP-Masken kaufen, damit Krankenhäuser und Pflegepersonal nicht noch größere Engpässe bekommen.

Viele Menschen haben nun damit begonnen, sich ihre eigenen Gesichtsmasken zu nähen. Doch suchen Sie vor Beginn nach seriösen Anleitungen im Netz, denn auch hier gibt es viele Fake-Anleitungen. Ebenso wichtig: Um das Ganze wirksam und sicherzumachen, sollten Sie Ihre selbstgemachten Masken regelmäßig und mehrmals am Tag wechseln.

In wenigen Schritten: So nähen Sie sich Ihren eigenen Mundschutz

Außerdem sollten Sie die Masken nach jedem Verwenden waschen, um mögliche Viren abzutöten. Nur ein Waschgang ab 60 Grad (empfohlen wird aber Kochwäsche also 90 Grad) tötet die Viren erst richtig ab. Als Alternative empfehlen manche Experten, den Mundschutz bei 70 Grad fünf Minuten lang in den Backofen zu stecken.

Weiterer Hinweis: Ein selbst genähter Mundschutz garantiert keinen Schutz vor Viren! Sie könnten das Risiko einer Ansteckung aber zumindest verringern. Streng genommen sind selbst genähte Masken deswegen kein Mundschutz, sondern nur eine Gesichtsmaske (Nase-Mund-Maske) die nicht klinisch verifiziert ist!

Nun geht es an das Nähen: Das Schnittmuster und die anschaulichen Bilder stellt die Stadt Sonneberg auf Ihrer Website kostenlos zur Verfügung und zum Downloaden.

Dieses Material benötigen Sie zum Mundschutz-Nähen

Ein geeigneter Stoff: Dieser sollte ein kochfester und luftdurchlässiger Baumwollstoff sein. Es bieten sich hierfür Herrenhemden oder Bettlaken an. Aber auch feste T-Shirts können schon ausreichen. Schneiden Sie daraus ein großes Stoffteil der Größe 34 x 17 cm.

Zwei Streifen aus Baumwolle zum Binden (Größe 90 x 2 cm)

Dann wird noch ein 15 cm langer und dünner Draht benötigt. Es eignen sich hierfür zum Beispiel Basteldraht oder auch Pfeifenreiniger

In wenigen Schritten zum Mundschutz: Die Anleitung

Als ersten Schritt schneiden Sie aus Ihrem Stoff ein Rechteck der Größe 34 x 17 cm aus. Das ist nun Ihr Stoff, aus dem später die Maske entstehen wird. Dann falten Sie den Stoff einmal in der Mitte, sodass eine Fläche von 17 x 17 cm entsteht. Der Stoff wird dadurch doppellagig. Nun zeichnen Sie oberhalb und unterhalb des Stoffes einen kleinen Abstand auf. Dort wird später die sogenannte Steppnaht genäht. (Steppnaht = der Stoff wird später an der eingezeichneten Kante umgeklappt und mit dem Rest des Stoffes vernäht). Anschließend nehmen Sie die gerade eben eingezeichnete Steppnahtkante oberhalb des Stoffes zur Hand. Dort wird nun der 15 cm lange Draht zur Kantenverstärkung hingelegt. Der Stoff wird an der Kante mit dem Draht zusammen umgeklappt und anhand der Steppnaht vernäht. Jetzt benötigen Sie das Schnittmuster, das die Stadt Sonneberg kostenlos zum Downloaden bereitstellt. Anhand der Zeichnung erkennen Sie sechs eingezeichnete Linien im Schnittmuster. Diese sechs Linien übertragen Sie genauso auf Ihrem Stoff. Nun geht es an die Falten, die auf der Mundschutzmaske zu sehen sind: An den gerade eben eingezeichneten Linien legen Sie den Stoff links und rechts zu Falten um. Dort nähen Sie, wie auf dem Schnittmuster auch angezeichnet, einmal über den Stoff drüber, um die Falten zu fixieren. Nachdem die Falten fixiert wurden, wird nun auch die unten auf dem Stoff eingezeichnete Steppnaht versäubert bzw. verstärkt. Dazu klappen Sie den Stoff wieder an der eingezeichneten Kante um und befestigen ihn wieder mit einer Naht. Nehmen Sie in diesem Schritt die beiden Bänder zur Hand (90 x 2 cm). Diese klappen Sie einmal in der Mitte um, sodass die Bänder nur noch einen Zentimeter breit sind. (Sie können anstatt Baumwollstreifen auch Gummibänder verwenden). Als letzten Schritt müssen Sie nur noch die Streifen mittig über den fixierten Falten links und rechts annähen. Und schon ist Ihre selbstgemachte Maske fertig. Doch achten Sie darauf, die Maske vor dem ersten Tragen noch einmal zu waschen.

Eine etwas andere Variante der Gesichtsmaske zeigt das Team der Crowd-Helping-Aktion der #StayHomeAndSew in einem YouTube-Video. Die Aktion möchte Menschen helfen, sich ihre eigenen Masken zu nähen. Jeder kann mitmachen und mit den selbstgemachten Masken auch nebenbei Menschen in Pflegeheimen, Hilfsorganisationen und sozialen Einrichtungen unterstützen. Denn diese suchen immer noch händeringend nach Masken, um Angestellte und Risikopatienten zu schützen. Welche Einrichtungen in Ihrer Nähe aktuell Masken suchen, die Sie unterstützen können, finden Sie auf deren Website.

