Diejenigen, die täglich oder öfter einmal einen BH tragen, schlafen schon mal ein, ohne den BH ausgezogen zu haben. Andere ziehen ihn bewusst nicht aus. Doch bei der Frage, ob dies schädlich ist oder nicht, teilen sich die Meinungen.

Dem Mythos, dass es schädlich sei, mit dem BH einzuschlafen, bist sicher auch du schon einmal begegnet. Doch egal, ob nach einem langen Arbeitstag, nach einer späten Party oder einem Abend mit Freunden, der sich länger als erwartet gezogen hat: Bist du erst einmal müde und fertig ins Bett gefallen, kann es durchaus passieren, dass du keine Lust mehr hast oder vergisst, den BH auszuziehen. Andererseits kann es natürlich sein, dass du den BH gerne trägst und ihn gerade deshalb auch zum Schlafen anlassen möchtest. Doch nicht selten plagt danach das schlechte Gewissen, da das Schlafen mit BH doch allgemein eher als schädlich betitelt wird. Doch was stimmt?

Vermutet wird unter anderem, dass im Material des BHs enthaltene Giftstoffe das Risiko für Brustkrebs vergrößern. Dafür gibt es bisher keine wissenschaftlichen Belege. Ein weiterer Mythos, der nicht wissenschaftlich belegt wurde, ist jener, dass das Gewebe der Brüste durch das Schlafen mit dem BH geschwächt werden würde. Nachgewiesene Einflussfaktoren dafür, dass das Brustgewebe im Laufe des Lebens ganz natürlich nachlässt, sind unter anderem die Gene, starke Gewichtsschwankungen, die Hormone und eine Schwangerschaft.

Einige Unterwäschemarken werben hingegen ganz im Gegenteil dafür, dass der BH beim Schlafen angelassen werden sollte. Als Grund wird unter anderem genannt, dass der BH insbesondere für Frauen mit größeren Brüsten eine Entlastung des oberen Rückens darstellt, welche somit auch nachts gewährleistet werden könnte. Auch diese Position ist bisher nicht wissenschaftlich belegt worden.

Schläfst du gerne mit einem BH, solltest du ein bequemes Modell wählen. Bild: Pexels / cottonbro

Die erwähnten Vor- und Nachteile konnten bisher nicht bewiesen werden. Es gibt für dich also keinen klaren Anhaltspunkt, der dir sagt, ob das Schlafen mit BH schädlich ist oder nicht. Jedoch kannst du dich am besten an deinem eigenen Gefühl orientieren: Fühlst du dich sehr wohl, wenn du mit BH schläfst, kann dies eine gute Option für dich sein.

Entscheidest du dich dafür, mit BH zu schlafen, solltest du bei der Wahl des Modells mit Bedacht vorgehen. Am besten eignen sich Modelle, die nicht zu eng anliegen. Andernfalls könnte es passieren, dass Teile der Unterwäsche an der Haut reiben und Hautirritationen entstehen.

Des Weiteren sollte der BH zum Schlafen idealerweise aus einem weichen Material bestehen und keine Bügel enthalten. So vermeidest du, dass beispielsweise blaue Flecken oder Schwellungen entstehen können. Um es dir besonders einfach zu machen, kannst du dich online direkt nach Modellen umschauen, die speziell als Nachtwäsche entworfen wurden. In der Regel enthalten diese keine Bügel und bestehen aus atmungsaktivem Material.

Fazit

Während sich einige Frauen ohne BH sehr wohlfühlen, ist es für andere angenehmer, ihn sogar beim Schlafen anzulassen. Dies kann unter anderem dann der Fall sein, wenn du große Brüste hast. Erwiesene Vor- oder Nachteile hat das Tragen eines BHs in der Nacht nicht, somit kannst du das tun, womit du dich wohler fühlst. Möchtest du gerne mit BH schlafen, solltest du ein Modell wählen, welches bequem, atmungsaktiv und weich ist.