Ende 2019 ist das Coronavirus erstmals aufgetreten. Wuhan war dabei das Epizentrum und auch die erste Stadt weltweit, die sich wegen Corona komplett abgeschottet hatte. Am 23. Januar hatten die Behörden Wuhans alle Bewohner der Stadt unter Quarantäne gestellt. Von 80.000 Fällen in China, traten 50.000 in Wuhan auf.

Am 19. März wurden erstmals keine neuen Corona-Infizierten in Wuhan gemeldet. Nach einer Zeit ohne Infektionen sind nun wieder neue Fälle in China aufgetreten.

Epizentrum Wuhan: Elf Millionen Einwohner sollen getestet werden, Millionenstadt Jilin teils abgeriegelt

Auch die chinesische Millionenstadt Jilin meldete laut der Tagesschau in den letzten Tagen zwei Dutzend neue Corona-Infektionen. China hat Jilin nun in Teilen abgeriegelt. Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtet, die Zug- und Busverbindung nach dem lokalen Ausbruch des Coronavirus gestoppt zu haben.

Wer die Stadt verlassen will, muss negativ auf Corona getestet worden sein und sich in Quarantäne begeben. "Die aktuelle Lage ist recht komplex und ernst, und es besteht das gewaltige Risiko, dass das Virus sich weiter ausbreiten wird", erklären die Stadtbehörden die erneuten strikten Maßnahmen.

Anfang der Woche wurden in Wuhan sechs neue Infektionen in einem Wohngebiet festgestellt. Nun sollen laut der Tagesschau alle elf Millionen Einwohner Wuhans auf Covid-19 getestet werden und das innerhalb von 10 Tagen.