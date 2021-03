Der diesjährige Europäische Tag der Logopädie steht unter dem Motto "Telepraxis und neue Ansätze in der Logopädie". Erstmals wurde der Tag der Logopädie am 6. März 2004 durch den europäischen Dachverband der Nationalen Logopädenverbände eingeführt. Ziel des Jahrestages sei es laut dem deutschen Bundesverband für Logopädie, "auf die Vielfältigkeit und Notwendigkeit des Berufes aufmerksam zu machen" und das Verständnis der Gesellschaft für Betroffene mit Sprachstörungen zu erhöhen.

Notwendigkeit der Logopädie

Die rund 29 000 Logopäden in Deutschland untersuchen und behandeln Menschen mit Sprach-, Sprech-, Stimm-, Hör- und Schluckstörungen. Zu ihren Patienten gehören Säuglinge, Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene, deren Atem-, Schluck- oder Sprechfunktion in Folge von (neurologischen) Erkrankungen, wie zum Beispiel durch einen Schlaganfall, multiple Sklerose oder Parkinson, eingeschränkt sind.

Um diese Beeinträchtigungen zu therapieren oder auch vorzubeugen, steht am Anfang der Behandlung eine umfassende Untersuchung. Dabei werden beispielsweise Hörvermögen und Stimmfeld gemessen und das Sprechverhalten analysiert. Nach der umfangreichen Diagnose stellen die Logopäden einen individuell an den Patienten an gepassten Therapieplan zusammen.

Verschiedene Therapieverfahren

Es gibt verschiedene Therapieverfahren, wobei sich die logopädische Behandlung im Wesentlichen auf die Sprach-, Sprech- und Stimmtherapie stützt. Die Sprachtherapie befasst sich hauptsächlich mit Problemen in der Sprachentwicklung, dem Sprachgebrauch und dem Sprachverständnis. Sie enthält insbesondere Maßnahmen zur Wiederherstellung des Sprachverständnisses, Verbesserung der Artikulation, Behandlung von Dysfunktionen der Kehlkopf- und Zungenmuskulatur und zum Aufbau von Kommunikationsstrategien.

Die Sprechtherapie wird in erster Linie bei Patienten angewendet, die Schwierigkeiten mit der korrekten Aussprache und Lautbildung haben. Dies impliziert unter anderem die gezielte Förderung von Artikulation, Sprechgeschwindigkeit und der koordinativen Leistung.

Die Stimmtherapie umfasst hauptsächlich Maßnahmen zur Regulation von Atmung, Phonation - also der Laut- und Stimmbildung -, Artikulation und Schluckvorgängen.

Telefon-Hotline

Anlässlich des Europäischen Tages der Logopädie am 6. März stellt der Deutsche Bundesverband für Logopädie eine bundesweite Telefon-Hotline für Fragen rund ums Thema Logopädie zur Verfügung. Zwischen 17 und 20 Uhr stehen unter der Rufnummer 01805/353532 Experten bereit, um die Anrufer zu beraten (Der Anruf kostet 14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz, 42 Cent/Minute aus den Mobilfunknetzen) .

Lukas Pitule