Während des Corona-Lockdowns gingen die Zahlen der Dringlichkeitsüberweisungen, mit Verdacht auf Krebs, von Hausärzten in Großbritannien um 76 Prozent zurück. Zudem schrumpfte die Zahl der Chemotherapie-Termine ebenfalls um 60 Prozent im Vergleich zu dem Niveau vor der Pandemie.

Covid-19: Hohes Potenzial für unbeabsichtigte Folgen

Dies ergab eine Analyse von Daten aus mehreren Krebszentren. Das könnte bedeuten, dass in den kommenden zwölf Monaten rund 20 Prozent mehr, neu diagnostizierte, Krebspatienten sterben als sonst in diesem Zeitraum, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtet.

Vor der Corona-Pandemie starben rund 31.000 Menschen an den Folgen einer neu diagnostizierten Krebserkrankung innerhalb eines Jahres. Aufgrund der zurückgegangenen Diagnostik und Behandlung könnte diese Zahl um 6000 Tote ansteigen. Dies schätzen Forscher in einer Studie unter der Beteiligung des "University College London" und der Forschungsstelle zu Behandlungsdaten für Krebspatienten "DATA-CAN". Veröffentlicht wurde sie am Mittwoch (29. April 2020). Zudem wurde festgestellt, dass wenn man alle Krebspatienten mit einbezieht, die Zahl der Todesfälle sogar auf 18.000 steigen könnte.

Die führende Autorin der Studie, Alvina Lai vom "Institut für Gesundheitsinformatik" des "UCL" betont, dass dies zeige, welch erhebliches Potentzial "Covid-19" für unbeabsichtigte Folgen der Pandemie habe. Die Bestimmungen im Kampf gegen das Virus wirken sich negativ auf die Krebspatienten aus. Lai spricht sich dafür aus, die Patienten mit Krebs und anderen Erkrankungen als Risikogruppe zu erkennen und dementsprechend zu behandeln.