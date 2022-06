Darf ich abgelaufene Medikamente noch einnehmen? Das musst du beachten

So solltest du abgelaufene Medikamente entsorgen

Oft ist die richtige Entsorgung eines Medikaments* auf dem Beipackzettel zu finden. Sollte dies einmal nicht der Fall sein, kann man sich einfach an die Entsorgungs-Grundsätze halten. Diese besagen, dass Medikamente grundsätzlich im Hausmüll entsorgt werden können, da sie sogenannter "Siedlungsabfall" sind. Dadurch, dass sie entweder verbrannt oder behandelt werden, bevor sie auf einer Mülldeponie landen, besteht kaum Gefahr, dass Stoffe aus der Arznei ins Grundwasser gelangen.

Du solltest vermeiden, die Medikamente über den Abfluss zu entsorgen. Denn so landen die enthaltenen Wirkstoffe über Umwege im Wasser. Auch Gläser, in denen sich beispielsweise Hustensaft befunden hat, sollten nicht mit Wasser ausgespült werden, sondern einfach in den normalen Hausmüll geworfen werden.

Fazit: Aspirin länger haltbar, Vorsicht bei Antibiotika

Manche Arzneimittel, wie etwa Medikamente mit Acetylsalicylsäure, sind auch einige Wochen nach dem Verfallsdatum noch problemlos verwendbar. Besondere Vorsicht ist jedoch bei Antibiotika, Hormon- und Insulinpräparaten gefordert, da diese unschöne Nebenwirkungen entwickeln können. Auch Nasen- und Augentropfen sollten nicht ewig verwendet werden, da Keime entstehen können, die auf den Körper übergreifen können.