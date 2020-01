Medikamente und Lebensmittel: Diese Kombinationen können gefährlich werden

Dass bestimmte Medikamente nicht in Kombination mit anderen eingenommen werden sollten, ist allgemein bekannt. Die Barmer Krankenkasse warnt nun in einer Pressemeldung aber auch vor der Kombination von Präparaten mit einigen Lebensmitteln.

Wechselwirkungen von Alkohol und Medikamenten

Durch bestimmte Speisen und Getränke könnten Wechselwirkungen entstehen, die die Gesundheit gefährdeten. Schlaf- und Beruhigungsmittel sowie Psychopharmaka seien in Kombination mit Alkohol besonders riskant, denn sie machten den Körper müde und verlangsamten die Reaktionsfähigkeit. Die Folge könnte ein Atemstillstand oder sogar ein Herzstillstand sein, sagt Heidi Günther, die Apothekerin bei der Barmer Krankenkasse ist.

Kalzium kann Wirkung von Antibiotikum hemmen

Auch könnte der Körper durch den Alkohol die Wirkstoffe der Arzneimittel langsamer abbauen, was im schlimmsten Fall eine Vergiftung bedingt. Bei Antibiotika hingegen könnten bestimmte Produkte die Wirkung hemmen: Kalzium in Milchprodukten führe häufig zu Wechselwirkungen mit dem Antibiotikum. Deshalb sollte in diesem Fall möglichst auf Quark, Joghurt und Co. verzichtet werden.