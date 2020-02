Medikamente-Lotterie: Rettende Dosis wird unter 100 todkranken KIndern verlost

Für die verzweifelten Eltern todkranker Babys ist eine neue Gentherapie ein Hoffnungsschimmer in dunkelsten Zeiten. Aber was, wenn das Mittel noch nicht zugelassen ist, wenn es mit zwei Millionen Euro pro Dosis das teuerste Medikament der Welt ist? Der Schweizer Pharmahersteller Novartis verlost ab Montag (3. Februar) Behandlungen für 100 Säuglinge und Kleinkinder bis 2 Jahren.

Diagnose "SMA": Familie am Boden zerstört

Bewerben konnten sich Familien aus aller Welt, deren Kind an "spinaler Muskelatrophie (SMA)" leidet, und bei denen keine andere Therapie hilft. Ist das eine Überlebenslotterie, wie Kritiker sagen?

Marina Mantels Sohn Michael wird 2018 mit "SMA" geboren. "Sechs Wochen dachten wir, er wäre kerngesund, dann bewegte er sich plötzlich nicht mehr", erzählt sie der Deutschen Presse-Agentur.

Im Krankenhaus dann die niederschmetternde Diagnose: "SMA". Die Familie ist am Boden zerstört. Dann bekommt Michael das erst 2017 zugelassene "SMA"-Medikament "Spinraza" der US-Firma "Biogen". Es hilft vielen, aber nicht Michael. "Er bekam Lungenprobleme, konnte Schleim kaum abhusten", sagt Mantel. Knapp 50 Kinder werden in Deutschland wie Michael mit der schlimmsten Form von "SMA" im Jahr geboren.

Dann hört Mantel von "Zolgensma" von "Novartis", das im Mai 2019 in den USA zugelassen wird. Sie kämpft, will eine Härtefallausnahme, wird abgelehnt, startet eine Spendenaktion, dann lenkt ihre Krankenkasse doch ein. Michael bekommt das Medikament im September 2019 ausnahmsweise, obwohl es noch nicht zugelassen ist. "Es geht ihm gut, er kann sich jetzt selbstständig umdrehen, er kann sitzen", sagt sie heute. An eine solche Entwicklung sei vorher nicht zu denken gewesen.