Magnesiummangel frühzeitig erkennen: Das können Sie tun

Mit der richtigen Ernährung lässt sich ein Magnesiummangel vorbeugen

Magnesium ist ein lebenswichtiges Mineral, das unser Körper nicht selbst herstellen kann. Daher ist es wichtig, dass eine ausreichende Zufuhr über die richtige Ernährung aufgenommen wird. Laut der Apotheken Umschau beeinflusst Magnesium etliche Enzyme und nimmt auf diesem Weg Einfluss auf die Zellregeneration, die Sauerstoffnutzung und Energiegewinnung. Das Mineral wird auch als Medikament genutzt. Ein Magnesiummangel, auch Hypomagnesiämie genannt, ist eine verminderte Konzentration von Magnesium im Blut. Ein Mangel kann vielerlei Beschwerden verursachen und sollte daher unbedingt durch die Einnahme von Medikamenten oder den Verzehr von magnesiumhaltiger Ernährung ausgeglichen werden.

Magnesiummangel: Das sind die Symptome

Die Symptome für einen Magnesiummangel können vielfältig sein. Es gibt zwar keine Beschwerden, die eindeutig auf einen Magnesiummangel hinweisen, jedoch gibt es einige Symptome, die schnell und häufig auftreten:

Muskelzuckungen: Häufig ist es das Augenlid, manchmal aber auch ganze Bereiche im Gesicht oder andere Muskelpartien am Körper, die unkontrolliert zucken. Das unkontrollierte Muskelzucken entsteht, wenn es dem Körper an Magnesium fehlt. Das liegt oft an einem zu hohen Stressfaktor, in dem der Körper vermehrt Magnesium freisetzt, um die physiologischen Stressaktionen zu dämpfen.

Schwindel: Auch immer wieder auftretender Schwindel kann die Folge von zu wenig Magnesium sein. Meist handelt es sich um vorübergehende Gleichgewichtsstörungen, die mit einer ausreichenden Magnesiumzufuhr eingedämmt werden können.

Verdauungsbeschwerden: Da Magnesium wichtig für Muskeln und Nerven ist, kommt es gerade im Verdauungstrakt darauf an, dass diese optimal zusammenspielen. Beschwerden wie Durchfall, Verstopfung und auch Übelkeit können auf einen Magnesiummangel hindeuten.

Müdigkeit: Ohne Magnesium funktionieren viele Stoffwechselprozesse im Körper nicht, denn das Mineral ist maßgeblich an der Energiegewinnung beteiligt. Ein Symptom, das auf einen Magnesiummangel hinweist, ist ein schlappes, müdes und kraftloses Gefühl.

Reizbarkeit: Erhöhte Reizbarkeit, aber auch depressive Stimmungen und Angstzustände können Signale für eine zu niedrige Konzentration von Magnesium im Blut sein.