Magenschmerzen: Das könnte der überraschende Grund sein

Bestimmte Lebensmittel können zu Bauchweh führen

Haferflocken können gegen Unwohlsein helfen

Der häufigste Grund für ein Unwohlsein im Magen ist eine gereizte Magenschleimhaut. Das muss nicht automatisch etwas mit der Ernährung zu tun haben, sondern kommt und meist in Folge einer Einnahme von Medikamenten über einen langen Zeitraum. Wie focus.de mitteilt, sorgen vor allem Medikamente mit den Wirkstoffen Acetylsalicylsäure, Ibuprofen oder Diclofenac für Probleme. Dadurch wird die Bildung des Hormons Prostaglandin behindert, dessen Mangel dann auf den Bauch schlägt.

Bauchschmerzen: Das können die Gründe sein

Ein weiter Auslöser für eine Magenschleimhautentzündung können sogenannte Helicobacter-Bakterien sein. Diese tragen viele Menschen oft bereits in sich. Auch Alkohol, Rauchen oder Dauerstress sind Klassiker, die den Magen in seiner Funktion stören können.

Ebenfalls weit vorne mit dabei sind Gerichte, die besonders fetthaltig sind oder sehr viel Zucker enthalten. Diese sind für den Körper besonders schwer zu verstoffwechseln, wodurch es oft zu Problemen kommt. In einem derartigen Falle einfach ein bisschen weniger von den betroffenen Speisen konsumieren oder sie am besten ganz weg lassen. Sollte aber ein Medikament hinter den Beschwerden liegen, bietet sich ein Gang zu Arzt mehr als an.

Was helfen kann, den Magen und vor allem den Darm zu entspannen, sind Haferflocken. Die "Oats" sind besonders leicht zu verdauen und entspannen den Bauch.