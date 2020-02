Low-Carb-Ernährung: Das steckt hinter der kohlenhydratarmen Lebensweise

"Low-Carb-Diät" als Modeerscheinung: Wir alle kennen das. Zum Jahreswechsel beschäftigen wir uns mit guten Vorsätzen. Eine gesündere Ernährung, ein bewusster Lebensstil, mehr Sport. Dabei zählen vor allem Änderungen im Essverhalten zu den Klassikern. Also weniger Fleisch, oder weniger ungesundes zu sich nehmen.

Besonders beliebt: Die sogenannte "Low-Carb-Diät". Bei dieser Diät werden die natürlichen Kohlenhydratlieferanten wie Brot, Nudeln, Reis oder Kartoffeln durch fett- und eiweißreiche Lebensmittel ersetzt. Zusätzlich sind bei der Diät Süßigkeiten, Kuchen und Zucker meist komplett tabu.

"Low-Carb": Wie funktioniert das Konzept?

Der Körper verwendet Kohlenhydrate als primäre Energiequelle. Sogar noch vor Eiweiß oder Fetten. Damit lässt sich mit dieser Art der Diät der natürliche Stoffwechsel unterbrechen. Bekommt der Körper keinen Nachschub an Kohlenhydraten, werden die Fettreserven angegriffen um auf das benötigte Energielevel zu kommen. Dadurch soll eine Gewichtsabnahme erfolgen.

Kohlenhydrate haben aber noch eine andere Funktion: Sie sorgen in der Form von einfachen Zuckern zu einer vermehrten Ausschüttung des Hormons Insulin. Dieses wiederum belastet dann dann den Blutzuckerstoffwechsel. Bei einer Diät möchten die Low-Carb-Esser das um jeden Preis vermeiden. Daher werden Kohlenhydrate und der Verzehr von eiweißreicher Nahrung zeitlich voneinander getrennt. Diese Art der Trennung nennt man auch "Insulintrennkost".