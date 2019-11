Listerien im Essen: So gefährlich sind die Bakterien wirklich

Ob Frikadellen, Weichkäse oder andere Lebensmittel: Die Lebensmittelkeime Listerien machen es sich gerne in unserem Essen gemütlich. Doch was genau sind Listerien?

Überlebenskünstler der Bakterien: Was genau sind Listerien?

Listerien gelten als Lebensmittelbakterien und als solche auch noch als besonders robust. Sie können Temperaturen bis zu 70 Grad aushalten, ohne zu sterben. Auch im Gefrierfach überleben sie, vermehren sich aber wenigstens nicht weiter. Sie haben ein nur sehr geringes Nährstoffbedürfnis und können deshalb fast überall vorkommen. Noch nicht einmal Sauerstoffmangel durch in vakuumverpackte Lebensmittel schadet den Bakterien. Eine sehr gute Küchenhygiene kann sie jedoch im Zaum halten, berichtet die Verbraucherzentrale.

Primär siedeln die Listerien sich in rohen, tierischen Lebensmittel an. Vegetarier können aber leider nicht aufatmen - auch rohes, geschnittenes Gemüse kann eine Infektionsquelle für die Bakterien sein. Da die Bakterien überall in der Umwelt vorkommen, verbreiten sie sich schnell und in allen möglichen landwirtschaftlichen Branchen. Auf das Gemüse können sie beispielsweise durch verunreinigte Erde oder Dünger gelangen. Auch in Weichkäse oder Rohmilch können die Listerien auftreten.