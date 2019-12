Light-Produkte im Test: Sind die Produkte wirklich fettarm?

77 Light Produkte im Test: Die Stiftung-Warentest hat sich 77 Light-Produkte im Test mal genauer angeschaut. Das Ergebnis ist gemischt. Was die Produkte als Ersparnis ausweisen, wird teilweise durch ungünstige Fette oder viel Zucker wett gemacht. Test.de berichtet, welche Light Produkte sich tatsächlich lohnen.

Light-Werbung überzeugt

Folgende Light-Produkte wurden im Test beispielsweise verglichen: Sahne, Creme fraiche, Milchmischgetränke, Frischkäse, Käse, Wurst und Halbfettmargarine. Darunter sind Marken wie Dr.Oetker, Zott oder Rama, aber auch Eigenprodukte der Ketten Lidl, Kaufland, Edeka und weitere. Die Produkte mit Aufschriften "weniger Zucker" oder "Light" locken die Kunden mit leichten Pastellfarben an. Meistens in hellblau scheinen sie gesünder zu sein als die herkömmlichen Produkte. Diese Werbung scheint bei den Bürgern in Deutschland anzukommen. Rund 40 Prozent der Menschen in Deutschland kaufen laut Umfragen die zucker- und fettreduzierten Lebensmittel.

Die Test-Produkte wurden beispielhaft aus den Supermärkten und Discountern ausgewählt. Die Zutatenlisten und Nährwerttabellen wurden mit denen der herkömmlichen Produkte verglichen und daran festgemacht, ob sie halten was sie versprechen.