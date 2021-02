Das müssen Sie tun, um Leberschäden durch eine Alkoholpause zu vermeiden

Mit diesem Lebensstil können Sie die Leber gesund erhalten

Zwar musste man aufgrund der Corona-Pandemie in den letzten Monaten auf Partys und Feste verzichten, weshalb sich wohl weniger Menschen dem ausschweifenden Alkoholkonsum gewidmet haben. Auf der anderen Seite hat die Lockdown-Situation Anlass geboten, regelmäßiger im eigenen Haushalt Alkohol zu trinken. Darum klingt ein vorübergehender Vollverzicht während der Fastenzeit für viele wie ein guter Schritt, dem entgegenzuwirken. Auch mit dem Ziel, ein paar Pfunde loszuwerden, ist der Verzicht auf Spirituosen, Bier und Wein ein häufig gewählter Schritt. Doch der plötzliche Komplettverzicht birgt auch gesundheitliche Risiken.

Die Leber, die für das Verstoffwechseln des Alkohols zuständig ist, hat noch viel mehr Aufgaben im Körper. Sie ist für die generelle Entgiftung zuständig, steuert die Hormonproduktion und ihre uneingeschränkte Funktion ist außerdem wichtig für ein funktionierendes Immunsystem, so ein Beitrag von RTL.de.

Lieber ein kleines Gläschen Alkohol als gar keines

Im Zusammenhang mit Alkohol wird häufig vor einer sogenannten "Fettleber" gewarnt. Trinkt man nämlich regelmäßig mehr Alkohol, als der Körper verkraften kann, ist die Folge ein Verfetten der Leber. In vielen Fällen ist es so, dass eine Fettleber zu spät diagnostiziert wird, da die Leber über keine Schmerzrezeptoren verfügt. Das bedeutet, dass die Leber uns keine Schmerzen bereiten kann. Professor Dr. Ansgar W. Lose, einem Leberspezialisten und Klinik-Direktors des Universitäts-Klinikums Hamburg Eppendorf, erklärt in seinem Buch "Das Schweigen der Leber", dass ebendieses Schweigen der Leber große Gefahren für die Gesundheit birgt, da man ihr schaden kann, ohne es zu bemerken.

Übermäßiger Alkoholkonsum schadet also der Leber. Das wissen die Meisten. Was aber allgemein kaum bekannt ist, ist die Tatsache, dass ein radikaler Entzug genauso schädlich für die Leber ist, wie der übermäßige Konsum. Der Mediziner Dr. Christoph Specht erklärt, dass Alkohol ein Zellgift sei und der Körper ihn nicht benötigt. Grundsätzlich sei aber jede Alkoholpause erstmal eine gute Idee.

"Wenn nach einer längeren Alkoholpause sofort das alte Level wieder erreicht wird, identifiziert die Leber Alkoholbestandteile als Gift und fängt an, sie zu bekämpfen. Die Folge: akute Leberentzündung", erläutert wiederum der Leberspezialist in seinem Buch. Auch Dr. Specht bestätigt dies und ergänzt "Wenn man anschließend direkt wieder so beginnt, wie man aufgehört hat, ist die Leber überlastet."

Mäßiger Alkoholkonsum statt totaler Verzicht

Die bessere Option als den Wechsel von Überkonsum und radikalem Verzicht bietet ein regelmäßiger, aber mäßiger Alkoholkonsum. Natürlich stellt jedoch der komplette Verzicht auf jegliche alkoholhaltigen Getränke die beste Lösung für eine Prävention alkoholbedingter Erkrankungen dar. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt 10 Gramm Alkohol für Frauen und 20 Gramm für Männer als die maximal tolerierbare Tageszufuhr. Zehn Gramm entsprechen dabei etwa einem Glas Sekt oder 0,25 Liter Bier. Die DGE rät aber auch dazu, an mindestens zwei Tagen in der Woche komplett auf Alkohol zu verzichten.

Fettleber ist nicht gleich Fettleber. Es gibt auch eine Form dieser Erkrankung, die nicht durch Alkohol bedingt ist, die sogenannte "nicht-alkoholische Fettlebererkrankung" (NAFL). An dieser Erkrankung leiden vor allem Menschen, deren Ernährung aus zu viel Zucker, zu viel tierischen Fetten besteht, oder die Medikamente missbrauchen. Insgesamt leidet ein Drittel der deutschen Bevölkerung an einer Form der Fettlebererkrankung.

Die Leber ist aber ein wahrer Magier, wenn es um Selbstheilung geht. Die Leber kann sich sehr gut selbst regenerieren - sogar eine Fettleber kann das. Daher machen Fastenkuren und Alkoholverzicht grundsätzlich immer Sinn. Das Organ kann man dabei mit einer besonders ausgewogenen Ernährung noch zusätzlich entlasten: Der Verzicht von gesättigten Fettsäuren steht da an oberster Stelle. Besser ist es, ungesättigte Fettsäuren zu konsumieren, die in magerem Fisch und Pflanzenfetten wie Walnussöl oder Leinöl vorrangig vorkommen. Auch sollten Sie das Weizenmehl in ihrer Ernährung durch Vollkornprodukte ersetzen - das macht zusätzlich auch länger satt.

Bewegung und Ernährung um der Leber zu helfen

Außerdem sollte so wenig Kristallzucker wie möglich konsumiert werden und auch die Zufuhr von Fruchtzucker sollte reduziert werden, da dieser für die Leber schädlicher ist als gewöhnlicher Haushaltszucker. Statt dem Obst wird der Verzehr von viel frischem Gemüse, Salaten und fettarmen Milchprodukten empfohlen.

Bewegung kurbelt den Stoffwechsel an. Auch die Leber kann mit einem aktiven Lebensstil und regelmäßiger Bewegung unterstützt werden. Wichtig ist dabei nicht die Art der körperlichen Betätigung, deshalb können Sie die Art von Sport machen, die Ihnen am meisten Spaß macht.

