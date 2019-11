Wenn die "Männergrippe" wieder zuschlägt: Warum leiden Männer besonders schlimm?

Bekämpfung von Krankheitserregern: Spezifische und unspezifische Immunzellen

Die körpereigenen Immunzellen bekämpfen Krankheitserreger, wenn diese in den Körper eingedrungen sind. Es gibt zwei Arten dieser Abwehrhelfer: spezifische und unspezifische Immunzellen. Das weibliche Hormon Östrogen hilft bei der Vermehrung der spezifischen Immunzellen, die nur für die Bekämpfung einer spezifischen Krankheit wirksam sind und sich - je nach Krankheitserreger - millionenfach vermehren müssen, um diesen wirksam bekämpfen zu können. Da der Östrogenspiegel bei Männern niedriger ist als bei Frauen, können sich Viren beim weiblichen Geschlecht weniger schnell vermehren.