Pflegebetten bieten im Gegensatz zu normalen Betten viele Vorteile in puncto Flexibilität und Komfort und können so das Wohlbefinden und den Gesundheitszustand von Pflegebedürftigen deutlich verbessern. Die Kosten für ein solches Bett werden in vielen Fällen von der Pflegekasse übernommen.

Eine der wichtigsten Funktionen eines Pflegebettes ist seine Verstellbarkeit. Die Verstellbarkeit der Höhe erleichtert den Einstieg und durch die Verstellbarkeit der Liegefläche kann das Bett in verschiedene Positionen gebracht werden, sodass ein bequemes Liegen oder Sitzen ermöglicht wird. Auch ein Höherlegen der Beine oder das aufrechte Sitzen bei der Nahrungsaufnahme sind so einfacher möglich. Außerdem können Pflegebedürftige, die den Großteil des Tages im Bett verbringen müssen, die Liegeposition im Laufe der Zeit verändern. Auch für die pflegende Person ist die Höhenverstellbarkeit des Bettes ein großer Vorteil, da sie es so an die eigene Größe anpassen und dadurch ergonomischer arbeiten kann. In den meisten Fällen kann das Bett ganz einfach elektronisch verstellt werden.

Meist sind Pflegebetten darüber hinaus besonders robust, sodass sie auch stärkeren Beanspruchungen problemlos standhalten. Oft sind sie auch mit Rollen ausgestattet, dieser Aspekt ist jedoch überwiegend in Pflegeeinrichtungen von Bedeutung. Im privaten Haushalt werden Rollen nur selten benötigt.

Zu einem Pflegebett sollte auch immer die passende Matratze ausgewählt werden, die hohen Anforderungen in puncto Komfort, Hygiene und Qualität entsprechen muss. Besonders bei bettlägerigen Personen muss die Matratze druckentlastend und genau an die entsprechenden Bedürfnisse des jeweiligen Menschen angepasst sein, da sonst schlimmstenfalls Druckstellen oder offene Wunden wie ein Dekubitus drohen. Auch für Patienten, die unter Inkontinenz leiden, gibt es spezielle Matratzen und Auflagen, die leicht abwaschbar und zu desinfizieren, aber dennoch atmungsaktiv sind.

Finanzierung des Pflegebettes

Pflegebetten schlagen im Vergleich zu gewöhnlichen Betten oft mit ziemlich hohen Kosten zu Buche. Allerdings werden die Kosten dafür oft von der Pflegekasse übernommen. An dieser Stelle muss zwischen den Begrifflichkeiten Krankenbett und Pflegebett unterschieden werden. Im Prinzip meinen beide Begriffe das gleiche, allerdings ist hierbei der Kostenträger für die Bezeichnung ausschlaggebend. Ein Krankenbett wird von der Krankenkasse gezahlt und dabei eher als technisches Hilfsmittel eingestuft. Ein Pflegegrad ist meist nicht notwendig, allerdings wird in der Regel eine ärztliche Verordnung benötigt. Lehnt die Krankenkasse die Zahlung des Bettes ab, so kann die Kostenübernahme bei der Pflegekasse beantragt werden. Damit die Pflegekasse jedoch die Kosten übernimmt, muss der Pflegebedürftige über einen Pflegegrad verfügen. Außerdem müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Es muss davon ausgegangen werden, dass durch die Anschaffung eines Pflegebettes die Pflege erleichtert wird, die Beschwerden gelindert werden und/oder zu einer selbstständigeren Lebensführung des Pflegebedürftigen beigetragen wird.

Der Leistungsempfänger muss in der Regel einen kleine Zuzahlung leisten, die jedoch sehr gering ausfällt und zumeist nur zwischen zehn bis 25 Euro liegt. Wird der Antrag auf ein Pflegebett sowohl von der Krankenkasse als auch von der Pflegekasse abgelehnt, so kann Widerspruch eingelegt werden. Hierbei sollte man jedoch zügig handeln, da die Widerspruchsfrist meist nur vier Wochen beträgt.

Die Wahl des richtigen Modells

Auch wenn die Verstellbarkeit für den Großteil der Pflegebedürftigen die wichtigste Funktion ist, so gibt es dennoch eine Vielzahl verschiedener Modelle, Funktionen und Extras, die sich stark unterscheiden. Daher sollte man die verschiedenen Optionen in Ruhe unter die Lupe nehmen. Um die optimale Wahl zu treffen, sollte man sich in jedem Fall bei einem Anbieter vor Ort professionell beraten lassen und wenn möglich das Bett testen.

