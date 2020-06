Die Trockenheit in Europa steigt und Felder müssen, auch in Deutschland, häufiger bewässert werden. Deswegen bewässern Landwirte zusätzlich mit aufbereitetem Abwasser aus der Kläranlage. Beim Verzehr von frischem Obst und Gemüse aufzupassen, hat bisher eher an Reisen in ferne Länder erinnert, als an die Lebensmittel hierzulande. Dies kann sich durch die Form der Bewässerung aber auch in Deutschland ändern, wie ruhr24 mitteilt.

Trotz der Aufbereitung verunreinigen Keime die Pflanzen. Besonders stehen Salmonellen, Listerien oder E.coli-Bakterien im Fokus. Das Institut für Risikobewertung Berlin sieht die Gefahr beim Rohverzehr in Deutschland immernoch als gering, aber es befürchtet es könne in Zukunft mehr werden. Deswegen rät das Institut schon jetzt Obst und Gemüse gründlich zu waschen, um den oberflächlichen Keimgehalt zu verringern.

Risikogruppe besonders gefährdet

Schuld daran ist der Klimawandel. Folgen davon sind, die anhaltende Trockenheit und die Notwendigkeit Felder häufiger zu bewässern. Das macht die Bewässerung durch aufbereitetes Abwasser erst erforderlich. Für Gemüse, was vor dem Verzehr gekocht wird stellt diese Art der Bewässerung kein Risiko dar. Kritisch wird es bei Gemüse, wie Gurken oder Salat, die hierzulande für den rohen Verzehr angebaut werden.

In Südeuropa sei dies, laut Stiftung Warentest schon lange üblich. Auch im, Rest von Europa ist es keine Seltenheit. Aber auch wenn das Wasser natürlich aufbereitet wird, bevor es auf die Felder kommt, enthält es laut dem BfR vermehrt Krankheitserreger. Dazu zählen besonders die oben genannten Keime wie Salmonellen, Listerien oder Escherichia coli Bakterien. Diese sind für die meisten, gesunden Erwachsenen zwar unproblematisch, aber für Schwangere, Menschen mit hohem Alter und Menschen mit Vorerkrankungen kann es gefährlich werden. Dort warnt das BfR besonders zur Vorsicht. Bei diesen Lebensmitteln sollte aber jeder besonders gründlich waschen: