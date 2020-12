Neue Krebs-Studie zeigt: Durchfallmittel kann Krebszellen töten

Hirntumore reagieren auf Loperamid

Möglicherweise reagieren auch andere Tumore darauf

Eventuell hilft das Mittel auch gegen Demenz

Krebs führt oft zum Tod. Insbesondere Hirntumore sind in vielen Fällen nicht therapierbar. Die Krebsforschung ist ständig auf der Suche nach neuen Behandlungsansätzen, um Krebs besiegen zu können.

Krebsforschung: Durchfallmittel lässt Tumorzellen absterben

Nun ist ein bekanntes Durchfallmittel in den Fokus der Forschung geraten. Hirntumore in Form eines sogenannten Glioblastoms reagieren auf Loperamid, wie heilpraxisnet.de berichtet. "In der Zellkultur wirkt das gängige Durchfallmittel Loperamid gegen Glioblastomzellen," heißt es in einer Mitteilung der Goethe-Universität Frankfurt.

Erste Ergebnisse liefert eine Studie rund um das Forschungsteam von Dr. Sjoerd van Wijk vom Institut für Experimentelle Tumorforschung der Pädiatrie der Goethe-Universität Frankfurt.

Demnach führt das Mittel Loperamid zu Stressreaktionen in bestimmten Tumorzellen im sogenannten Endoplasmatischen Retikulum (ER). Dieses ist ein Zellorganell, das für verschiedene Schritte der Proteinsynthese im Körper verantwortlich ist, heißt es weiter. Der Stress sorgt dafür, dass die Krebszellen absterben.

Loperamid "recyclet" Zellen so weit, dass sie nicht überleben können

Der Prozess des "Absterbens" wird als Autophagie bezeichnet, was unser Körper automatisch bei Zellen macht, um sie zu "recyclen". Beschädigte oder überflüssige Zellbestandteile werden so von "noch guten" Zellteilen getrennt. Die guten werden recycelt, die schlechten sterben ab.

Bei bestimmten Tumorzellen wird durch den Einsatz von Loperamid so viel beim "Recyclen" abgebaut, dass die kompletten Zellen absterben, weil nichts mehr bleibt, womit sie "überlebensfähig" wären. So ist es bei Hirntumoren in Form eines Glioblastoms der Fall. Was allerdings nicht bedeutet, dass die reine Einnahme von Loperamid einfach so Tumore zerstört, wie Dr. van Wijk erklärt: "Diese Autophagie ist in normalen Zellen harmlos – auch für die Einnahme als Durchfallmittel, denn Loperamid wirkt im Darm nur an besonderen Bindestellen und wird nicht wirklich aufgenommen durch Darmzellen."

Die Erkenntnis, dass Loperamid tatsächlich gegen Hirntumore eingesetzt werden könnte, ist eine sehr wichtige in der Krebsforschung. Allerdings sei noch viel Arbeit nötig, bis ein neuer Ansatz zur Behandlung von Krebs von der Theorie in die Praxis wechselt. Dr. van Wijk fügt allerdings an: "Erkenntnisse eröffnen auch neue spannende Möglichkeiten für andere Krankheiten, bei denen der ER-Abbau gestört ist, etwa Nervenzell- oder Demenz-Erkrankungen sowie weitere Tumorarten." Es bleibt also zu hoffen.