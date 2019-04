Physiker aus Oberfranken machen Entdeckung bei Blutzellen: Einem Forscherteam der Universität Bayreuth ist es gelungen, einen neuen Effekt von Blutzellen zu erforschen. Dabei liegt der Fokus auf der Trennung zwischen gesunden und kranken Blutzellen. So könnte den fränkischen Wissenschaftlern gemeinsam mit einem internationalen Forscherteam, ein weiterer Schritt im Kampf gegen Krankheiten, wie Malaria, Krebs oder Diabetes gelungen sein.

Krebs, Malaria, Diabetes: Forscher entdecken neuen Effekt der Blutzellen

Grundlage für die neueste Entdeckung, war allerdings eine Erkenntnis, die das Forscherteam bereits vor Jahren gewann: Damals untersuchten die Wissenschaftler die unterschiedliche Härte von Blutzellen und wie sich die unterschiedlich harten Teilchen verhalten. Strömungen in Mikrokanälen sorgen dafür, dass sich weiche von harten beziehungsweise gesunde von kranken Blutzellen unterscheiden lassen: Weiche Teilchen verändern unter Druck und Strömung eines Mikrokanals ihre Form. Neben dieser Erkenntnis, zeigte sich ein weiteres Detail: In der Kanalmitte entsteht eine "imaginäre Anziehungslinie", an der sich die Zellen orientieren. Diese Untersuchung fand in Mikrokanälen mit glatten Wänden statt: "Wir waren daher neugierig darauf, wie sich weiche Teilchen verhalten, wenn sie in Strömungen durch Mikrokanäle mit welligen Wänden wandern", so Prof. Walter Zimmermann, Leiter des Projekts in einer Pressemitteilung der Universität.

Ihre neuesten Erkenntnisse wurden im Wissenschaftsmagazin "Physical Review Letters" veröffentlicht. Darin zeigen die Forscher, dass sich in Kanälen mit welligen Wänden zwei zusätzliche "imaginäre Anziehungslinien" bilden, die den Zellen Orientierung verschaffen. Parallel zu den Seitenwänden, verlaufen diese ebenfalls wellenförmig. "Aufgrund dieser grundlegenden physikalischen Entdeckung wollten wir herausfinden, ob sich daraus Anwendungen für die Medizin ableiten lassen, und haben das Verhalten von härteren und weicheren roten Blutzellen untersucht", so Winfried Schmidt, Doktorand an der Univerität Bayreuth.

Wie helfen die Erkenntnisse im Kampf gegen Krebs?

Krankheiten, wie Krebs, Malaria oder Diabetes verändern die Härte von Blutzellen. Je nach Erkrankung sind die befallenen Zellen entweder härter oder weicher als Gesunde. Mit dem neuen Verfahren der fränkischen Forscher, lassen sich die Blutzellen einfacher voneinander trennen. Durch die Identifizierung zweier neuer "Orientierungslinien" wurden weitere Details von kranken Blutzellen aufgedeckt. Rückschlüsse auf den Schweregrad und auf weitere Merkmale der Krankheiten, sind so möglich. Zusätzlich ist durch diese Erforschung nicht nur eine Trennung zwischen harten und weichen Zellen, sondern auch von kleinen und großen Zellen möglich: Kleinere Teilchen bewegen sich beispielsweise auf der mittigen Längsachse derartiger Kanäle. Größere Blutzellen bewegen sich eher auf den äußeren, wellenartigen Linien fort.

Die Ergebnisse des Teams um Prof. Zimmermann wurde mit Hilfe komplexer Computersimulationen erstellt.

