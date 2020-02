Krebs-Erkennung im Kindesalter - durch neue Diagnostik Jahre vor Krankheitsausbruch möglich

Aktuell erhalten rund 18 Millionen Menschen jährlich eine Krebs-Diagnose. Das geht aus Daten der "Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC)" hervor, die kürzlich veröffentlicht wurden. Von 18,1 Millionen Erkrankten im Jahr 2018 starben insgesamt 9,6 Millionen Menschen weltweit. Die "Weltgesundheitsorganisation (WHO)" erwartet für das Jahr 2040 eine Verdopplung der Krebs-Fälle: Demnach wären pro Jahr zwischen 29 bis 37 Millionen Menschen von Krebs betroffen.

Eine neue Forschungsstudie hat nun neue Erkenntnisse zur Früherkennung der Krankheit präsentiert: Im Fachmagazin Nature veröffentlichte ein Team von Wissenschaftlern um Moritz Gerstung und Clemency Jolly ihre Ergebnisse der Krebserforschung. Dabei geht es primär um die Früherkennung im Kindesalter. Zentraler Aspekt dessen ist, dass ein Tumor bereits Jahrzehnte vor der Diagnose erkannt werden kann.

Krebsforschung: Neue Diagnostik durch Studie möglich?

Die Studie zeigt auf, dass Mutationen der Genetik, die maßgeblich für die Umwandlung von gut- in bösartige Zellen verantwortlich sind, teilweise bereits im Kindesalter nachweis- und erkennbar sind. Angaben der Wissenschaftler zufolge kann jede fünfte genetische Mutation durch ein sogenanntes "Frühereignis" erkannt werden. Möglicherweise haben die Forscher durch ihre Untersuchungen neue Wege der Krebs-Diagnostik geebnet. Per E-Mail: Jetzt den inFranken.de-Newsletter abonnieren

"Das Außergewöhnliche ist, wie einige der genetischen Veränderungen viele Jahre vor der Diagnose aufzutreten scheinen", erklärt die an der Forschungsstudie beteiligte Clemency Jolly. Sie arbeitet am "Francis Crick Forschungsinstitut" im britischen London. Die Wissenschaftler haben insgesamt circa 2700 Tumore untersucht. Darunter befanden sich 38 verschiedene Arten von Krebs, beispielsweise aus dem Gehirn oder der Leber.

Krebs: 1800 Kinder in Deutschland jährlich betroffen