Krebs durch Oralsex: Studie zeigt erschreckend hohe Infektionszahlen

Krebs durch Oralsex: Immer mehr Menschen erkranken an Mund-Rachen-Krebs. Oftmals ist dies einer Infektion geschuldet. Hauptursache: Oralsex - behauptet eine Studie aus Hamburg. Experten der Asklepios Klinik haben den Zusammenhang untersucht.

Infektion durch Oralsex: 13.000 Krebskranke jedes Jahr

Konkret geht es um sogenannte "Humane Papilloviren" - kurz: HPV. Das Virus wird durch sexuellen Kontakt übertragen und war Wissenschaftlern bisher im Bezug auf Gebärmutterhalskrebs bekannt. Professor Jens Meyer, Chefarzt an der Klinik, erklärt das Phänomen: "Man muss davon ausgehen, dass Menschen, die im Laufe ihres Lebens viele Sexualpartner haben und Oralsex praktizieren ein deutlich höheres Risiko haben, an einem Mund-Rachen-Krebs zu erkranken - zumindest solange, wie das HP-Virus nicht durch Impfungen gestoppt wird." Das HP-Virus galt lange Zeit in Fachkreisen als Ursache für die Entstehung von Mund-Rachen-Krebs. Die kürzlich erschienene Studie unterstreicht dies.