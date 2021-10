E lektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung gilt seit 1. Oktober 2021

Wer krankheitsbedingt auf der Arbeit ausfällt, musste bisher eine nervige Pflicht erfüllen - nämlich neben seinem Arbeitgeber auch die Krankenkasse zu informieren: Seit 1. Oktober müssen Krankschreibungen nicht mehr von Patient*innen an die Krankenkasse weitergeleitet werden - das übernimmt nun dein Arzt oder deine Ärztin für dich. Die Krankenkasse erhält den "gelben Schein" in Form der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung somit direkt aus der Arztpraxis. Patient*innen sind lediglich zuständig für die Weiterleitung der Krankschreibung an den Arbeitgeber. Das bedeutet neben einer erheblichen Zeitersparnis auch das Vermeiden von etwaigen Krankengeld-Ausfällen aufseiten des Arbeitnehmers.

Wichtige Änderung bei der Krankmeldung: Das musst du wissen

Was bisher als Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) bekannt war, wird nun um die Bezeichnung "elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung" (eAU) erweitert - das bedeutet, dass die Krankschreibung nicht mehr nur in Papierform vorliegt, sondern auch in elektronischer Form übermittelt werden kann. Diese Regelung greift seit 1. Oktober 2021, darauf weist die AOK hin. Dabei sendet dein Arzt oder deine Ärztin die Krankschreibung verschlüsselt an deine Krankenkasse. Daraufhin wird eine elektronische Meldung erstellt.

Doch was bedeutet das konkret für dich als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer? Wenn du krank wirst, kannst du dich von einem Arzt oder einer Ärztin krankschreiben lassen. Öko-Test weist darauf hin, dass du diese Krankschreibung spätestens ab dem dritten Tag benötigst. Bisher hast du dann drei Exemplare deiner Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung in Papierform von deinem Arzt oder deiner Ärztin ausgehändigt bekommen, von denen du dann zwei sowohl bei deinem Arbeitgeber als auch bei deiner Krankenkasse einreichen musstest. Ein Exemplar ist für deine Unterlagen.

Durch die Neuerung bezüglich des "gelben Scheins" werden dir nur noch zwei Exemplare der AU in Papierform ausgehändigt, von denen du eines bei deinem Betrieb einreichen musst. Denn eine echte Änderung gibt es bei der Bescheinigung für deine Krankenkasse: Die Zuständigkeit, die Bescheinigung bei der Krankenkasse einzureichen, liegt von nun an bei deinem Arzt, der diese elektronisch an die Krankenkasse übermittelt. Das bedeutet: Du musst dich von nun an nicht mehr darum bemühen, deine Krankschreibung bei deiner Krankenkasse einzuschicken, sondern musst diese lediglich deinem Arbeitgeber vorlegen.

Elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung: Das ist der Vorteil für Arbeitnehmer

Die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist ein sehr großer Vorteil für alle Arbeitnehmer, denn wer bisher seine AU nicht rechtzeitig einreichte, konnte unter Umständen berechtigte Krankengeldansprüche verlieren. Darauf verweist die Verbraucherzentrale.

Da die eAU nun aber direkt elektronisch von den Arztpraxen an die Krankenkassen geschickt wird, laufen Patienten nicht Gefahr, Fristen zu verpassen und ihren berechtigten Anspruch des Krankengeldes zu verlieren. Zudem kann die Auszahlung von Krankengeld schneller erfolgen, da die Krankmeldung sehr viel schneller bei der Krankenkasse vorliegt und bearbeitet werden kann.

Außerdem sorgt die eAU für eine echte Zeitersparnis, da sich die Arbeitnehmer nicht mehr damit befassen müssen, die Krankschreibung an die Krankenkasse zu verschicken. Zum Weiterlesen: Alle wichtigen Fakten rund um deine Krankmeldung erfährst du in unserem Artikel.

eAU: Das musst du außerdem wissen

Da es die eAU erst seit 1. Oktober gibt, kann es vorkommen, dass noch nicht jede Arztpraxis dieses Verfahren anbietet. Du solltest dich deshalb unbedingt bei deinem Arzt oder deiner Ärztin erkundigen, ob die elektronische Krankschreibung von der Praxis verschickt wird oder ob du zunächst weiterhin den Papierschein an deine Krankenkasse schicken musst.

Außerdem kann es in seltenen Fällen dazu kommen, dass die Krankschreibung aufgrund technischer Probleme nicht elektronisch an deine Krankenkasse übermittelt werden kann. In diesem Fall gehst du vor wie bisher und nutzt die Papierform der AU, die du dann an deine Krankenkasse schickst.

Eine weitere große Änderung bezüglich der Krankschreibung gibt es dann noch einmal ab Juli 2022: Dann soll es nur noch lediglich eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für deine persönlichen Dokumente geben - die Papierbescheinigungen für deinen Arbeitgeber, deinen Arzt bzw. deine Ärztin und für deine Krankenkasse sollen dann vollständig elektronisch übermittelt werden.

Fazit: Vorteile für Arbeitnehmer durch die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung

Wer krank wird, muss sich fortan mit weniger Bürokratie herumschlagen: Die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung wird von der Arztpraxis direkt an die Krankenkasse übermittelt. Deine Aufgabe ist es lediglich, den "gelben Schein" bei deinem Arbeitgeber einzureichen.

Das hat den großen Vorteil für alle Arbeitnehmer, dass Krankschreibungen direkt übermittelt werden und du nicht Gefahr läufst, sie verspätet bei der Krankenkasse einzureichen, wodurch du etwaige Krankengeldansprüche verlieren kannst.

Ab Juli 2022 folgt dann die nächste große Änderung: Dann bekommst du lediglich eine Krankschreibung für deine persönlichen Dokumente, an deinen Arbeitgeber soll deine AU dann auch ganz bequem elektronisch verschickt werden. Auch interessant: Krank aufgrund von Liebeskummer? Ob du dich deshalb krankschreiben lassen kannst, erfährst du in unserem Artikel.