Deutschland vor 2 Stunden

Über- oder Unterfunktion

Über- oder Unterfunktion? Kranke Schilddrüse - erste Anzeichen und Symptome

Die Schilddrüse steuert viele Vorgänge in unserem Körper. Viele bringen sie direkt mit einer Über- oder Unterfunktion in Verbindung. Was das bedeutet und welche Symptome sich zu Beginn zeigen, wissen allerdings die wenigsten.