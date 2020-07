"Bisher wusste man nicht, in wie vielen Fällen SARS-CoV-2 auch das Herz befällt und – wenn es das tut – ob es sich in Herzzellen vermehren und dort krankhafte Veränderungen hervorrufen kann. Mit den nun vorliegenden Untersuchungsergebnissen haben wir deutlich mehr Klarheit“, betonte Prof. Westermann.

Zudem fanden die Wissenschaftler heraus, dass das Virus in der Lage sei, die Genaktivität infizierter Herzzellen zu verändern. Allerdings ließe sich noch nicht abschließend klären, ob dies Auswirkungen auf den Krankheitsverlauf von Herzpatienten habe, hieß es in einer Mitteilung. Die veränderte Genaktivität in den Herzzellen könnte Langzeitfolgen für die Gesundheit von Betroffenen haben. Künftig seien Reihenuntersuchungen an lebenden Covid-19-Patienten notwendig.

Keine Anzeichen für Herzmuskelentzündung gefunden

Typischen Anzeichen für eine Herzmuskelentzündung in Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung seien gleichwohl keine entdeckt worden. "Unsere Ergebnisse unterstützen die bisherige Beobachtung, dass eine Herzmuskelentzündung im Zusammenhang mit Covid-19 nur sehr selten auftritt", erklärte Prof. Westermann.

Für die Studie wurden laut UKE 39 gestorbene Herzpatienten untersucht, die mit Sars-CoV-2 infiziert waren. Sie waren im Mittel 85 Jahre alt. Nach ihrem Tod wurden sie alle gerichtsmedizinisch untersucht. Dabei wurden die für die späteren genetischen Untersuchungen notwendigen Gewebeproben entnommen.

"Die Patienten repräsentieren mit ihren altersgerechten Vorerkrankungen wie Bluthochdruck und koronare Herzerkrankung die typischen Covid-19-Patienten in Deutschland", erläuterte Prof. Dr. Stefan Blankenberg, Co-Autor der Studie und Ärztlicher Leiter des Universitären Herz- und Gefäßzentrums.

Bei zwei Dritteln Coronavirus im Herzgewebe nachweisbar

Bei rund zwei Dritteln ihrer Patienten konnten die Forscher das Virus im Herzgewebe nachweisen, wie das UKE weiter mitteilte. In 16 Fällen fanden sie den Angaben zufolge das Virus in Mengen, die klinische Auswirkungen hätten haben können.

"Eine Limitation unserer Studie ist allerdings, dass wir bislang nur Verstorbene untersuchen konnten." Wichtig werde nun sein, diese Erkenntnisse in Zukunft an Überlebenden der Erkrankung zu validieren.

(rw/dpa)