Das "Stinknase"-Phänomen: Was hinter der tückischen Krankheit "Ozäna" steckt

Darüber hinaus können auch die Geruchsnerven durch den Rückgang des Schleimhautgewebes beeinträchtigt werden. Ein eingeschränkter Geschmacks- und Geruchssinn ist die Folge. Das Tückische dabei: Durch den verschlechterten Geruchssinn sind die betroffenen Personen nicht in der Lage, den übelriechenden Gestank aus der eigenen Nase zu realisieren. Oftmals leiden auch Personen, die an Ozäna erkranken, unter Kopf- und Nasenschmerzen, sie verspüren einen Druck im Kopf oder ein eitriges Sekret läuft ihnen aus der Nase. Hier lesen Sie was gegen Kopfschmerzen tun können.

Doch nicht immer muss die Diagnose gleich "Stinknase" lauten, wenn es aus der Nase müffelt. Verbunden mit einem schleimigen Sekret kann dahinter auch eine eitrige Nasennebenhöhlen-Entzündung stecken. Andernfalls könnte es auch um die Vereiterung einer Zahnwurzel oder ein Nasenpilzbefall handeln. Pilzbefall gibt es nicht nur in der Nase: Viele Hobbygärtner verzweifeln im Kampf gegen Pilzbefall an Pflanzen.

Wie lässt sich eine "Stinknase" behandeln?

Laut Apotheken Umschau ist Nasenpflege für die Behandlung der Ozäna sehr wichtig. Durch die Nutzung von Nasensalben oder auch Nasenspülungen mit Salzlösungen lassen sich die Krusten und Borken innerhalb der Nase aufweichen, sodass der Arzt den Eiter absaugen und die Krusten ablösen kann. Abhängig von der Stärke der Krustenbildung muss individuell entscheiden werden, wie oft das Reinigungsverfahren nötig ist. Die bakterielle Infektion, die zu dem unangenehmen Nasengeruch führt, lässt sich mit Antibiotika bekämpfen.

Um eine Austrocknung der Nasenschleimhaut zu verhindern, ist es sehr wichtig, sie feucht zu halten. Dabei hilft neben Nasenöl oder einem Spray mit Mineralsalzen, auch Inhalieren und Spülen mit Salzwasser, um die Schleimhäute zu befeuchten und zu reinigen. Auch alleine durch ausreichend Trinken - zwei bis drei Liter Wasser pro Tag - kann die Nasenschleimhaut feucht gehalten werden. Ozäna-Betroffene können zusätzlich zur normalen Nahrung auch Präparate mit Vitamin A und E und Zink einnehmen, um die Regeneration der Nasenschleimhäute zu fördern. Die Einnahme sollte aber nur unter engen Rücksprache mit dem behandelnden Arzt stattfinden.

Wenn die Nase ungewöhnlich trocken ist, ein unangenehmer Geruch aus der Nase austritt oder gelbliche oder schwarze Verfärbungen im Nasensekret aufzufinden sind, sollte ein Arzt aufgesucht werden. Der HNO-Arzt kann die Erkrankung anhand der charakteristischen Ausströmungen diagnostizieren und weitere Maßnahmen ergreifen.

