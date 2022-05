Mann erkrankt an Affenpocken

Virus wird durch afrikanische Wildtiere übertragen

übertragen Eine Mensch-zu-Mensch-Infektion ist unwahrscheinlich

Symptome ähneln einer Erkrankung mit Menschenpocken

Ein Mann erkrankte infolge einer Afrikareise an Affenpocken und bemerkte erst Zuhause in England Symptome. Affenpocken sind nicht nur sehr selten, sondern auch meldepflichtig. Aus diesem Grund ist sein Fall auch so bekannt geworden. Nun stellt sich die Frage, ob sich die Krankheit in Europa ausbreiten wird und wie gefährlich sie wirklich ist.

Immer weniger Menschen gegen Pocken geimpft: Ein fataler Fehler?

Die Humanen Affenpocken kommen hauptsächlich in tropischen Regenwäldern in West- und Zentralafrika vor, wie das österreichische Bundesministerium mitteilt. Verschiedene Arten von Affen, Hörnchen und Nagern, wie etwa Ratten, können das Virus in sich tragen. Auf den Menschen ist das Virus übertragbar, wenn er Kontakt mit infizierten Tieren hat oder deren Sekreten. Auch beim Konsum von infiziertem Fleisch könne dem Robert-Koch-Institut (RKI) zufolge, eine Erkrankung entstehen. Krankheiten mit diesen Merkmalen werden Zoonosen genannt. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch hingegen ist sehr unwahrscheinlich, wenn auch das Risiko leicht ansteigend ist. Diese Tatsache führen Forschende darauf zurück, dass immer weniger Menschen durch eine Pockenimpfung geschützt sind. Denn der bis 1979 standardmäßig verimpfte Impfstoff gegen Menschenpocken, ist auch gegen Affenpocken wirksam.

Auch wenn es für alle Geschlechter und Altersgruppen gleich wahrscheinlich ist, an Affenpocken zu erkranken, trifft es trotzdem meistens Kinder. Das führen Wissenschaftler*innen darauf zurück, dass diese nicht gegen Pocken geimpft sind und im Alltag mit infizierten Tieren spielen.

Die Krankheit hat eine relativ lange Inkubationszeit, weswegen der Nigeria-Reisende aus England seine Erkrankung erst nach seinem Urlaub bemerkte. Sie liegt bei 7 bis 21 Tagen. Die Symptome der Affenpocken sind denen der Menschenpocken sehr ähnlich. Betroffene bekommen Pocken-ähnlichen Ausschlag auf der Haut, der sich vorwiegend in Form von Bläschen oder Pusteln äußert. Mit einher geht ein plötzlich auftretendes Fieber, sowie Schwellungen der Lymphknoten und andere mögliche Symptome. Zu diesen zählen unter anderem Kopfschmerzen, Husten und Durchfall. Eine Erkrankung dauert im Regelfall zwei bis drei Wochen an.

Affenpocken laut RKI keine Gefahr für Europa: Mortalitätsrate verschwindend gering

Droht uns nach Corona nun erneut weltweite Gefahr durch eine Krankheit? Das RKI gibt Entwarnung: An Affenpocken zu sterben, ist äußerst unwahrscheinlich. Die einzigen Todesfälle, die es im Zusammenhang mit diesem Virus gegeben hat, waren Kinder unter 8 Jahren. Zusätzlich ist eine Übertragung von Mensch zu Mensch nicht sehr wahrscheinlich. Also wird sich die Pocken-Infektion aller Wahrscheinlichkeit nach, nicht in Großbritannien und erst recht nicht in Europa ausbreiten.

