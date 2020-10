Osteoporose vorbeugen, Knochendichte festigen: Mit diesen Tipps zu starken Knochen

Eigentlich bilden Sie durch Sonnenlicht selbst genug Vitamin D, doch in den Herbst- und Wintermonaten mangelt es oft daran.

Hier hilft ein Vitamin-D-Präparat. Die Einnahme sollte allerdings mit einem Arzt geklärt werden.

Wer schwachen Knochen vorbeugen will oder Osteoporose eindämmen möchte, der sollte außerdem weder rauchen noch zu viel Alkohol konsumieren. Um zu wissen, wie dicht Ihre Knochen wirklich sind und welche Maßnahmen Sie in welchem Ausmaß ergreifen sollten, können Sie einen Röntgentest bei Ihrem Arzt machen lassen. Bei Frauen wird so ein Test circa zwei Jahre nach Eintreten der Wechseljahre empfohlen. Von jeglichen Selbstbehandlungen ist abzuraten.

Beim Sport zu sehr angestrengt? - Mit ein paar wenigen Tipps können Sie Muskelkater entgegenwirken.

