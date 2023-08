Krebssymptome an den Fingernägeln erkennen: Worauf du achten solltest

Die meisten bringen das veränderte Aussehen ihrer Fingernägel wahrscheinlich mit Mangelerscheinungen in Verbindung. Das ist auch richtig, denn Flecken oder Rillen an den Fingernägeln können ein Zeichen von zu wenig Vitaminen oder Spurenelementen sein. Der Zustand deiner Fingernägel kann aber auch aus einem weiteren Grund als echter Spiegel der Gesundheit gesehen werden: Ernste Krankheiten - wie beispielsweise Krebs - können sich bereits im frühen Stadium an den Fingernägeln bemerkbar machen.

Erste Anzeichen für Krebs scheinen oft harmlos, sollten aber keinesfalls ignoriert werden. Ein genauerer Blick auf die Fingernägel kann einem möglicherweise das Leben retten.

Hinweis auf Lungenkrebs: Erste Anzeichen an den Fingernägeln erkennen

Folgende Veränderungen der Nägel können Hinweis auf schwere Krankheiten sein:

verdickte Nägel

brüchige Nägel

plötzliche auftretende Wölbungen

Uhrglasnägel

Verdickte Nägel sind typisch bei Nagelpilz, Schuppenflechten oder Neurodermitis. In Verbindung mit anderen Symptomen, wie Verfärbungen, kann aber mehr dahinter stecken. Werden die Nägel dicker, härter, wachsen langsamer und sind gelb bis grau-grün verfärbt, spricht man zum Beispiel vom "Yellow-Nail-Syndrom" (zu Deutsch: Gelbe-Nägel-Syndrom). Dies geht oft mit einer Lungenentzündung, Bronchitis oder einem Lymphödem, einer Schwellung, die den Lymphfluss behindert, einher.

Krankheiten an den Fingernägeln erkennen

Brüchige Nägel splitten sehr leicht, entweder quer oder längs. Mit dem Alter ist es normal, dass die Nagelplatte etwas spröder und damit brüchiger wird. Bei jüngeren Menschen ist der Grund für brüchige Nägel eher eine Mangelernährung oder der häufige Umgang mit Reinigungsmitteln oder auch Nagellackentferner. Solche Mittel trocknen Haut und Nägel aus. Tritt die Veränderung recht plötzlich auf, kann auch eine Schilddrüsenüberfunktion oder eine Leberkrankheit dahinterstecken.

Alle der bereits genannten Symptome sind somit Grund genug, sich beim Arzt durchchecken zu lassen. Spätestens, wenn sich die Nägel plötzlich wölben oder gar zu Uhrglasnägeln werden, ist es höchste Zeit für einen Arztbesuch.

Letztere treten in der Regel in Verbindung mit sogenannten Trommelschlegelfingern auf. Dabei werden die Enden der Finger dicker und die Fingernägel treten vor. Daher haben die Uhrglasnägel ihren Namen: Sie wölben sich sowohl längs als auch quer, dadurch scheinen die Nägel größer und rundlich, wie das Glas einer Uhr. Häufig sind die Nägel zudem bläulich verfärbt.

Uhrglasnägel: Symptome und Ursachen

Die Ursache für Uhrglasnägel ist laut Fachleuten ein chronischer Sauerstoffmangel im Gewebe. Die Finger werden dadurch nicht mehr richtig durchblutet. Der Körper bildet daraufhin mehr Kapillare, kleine Blutgefäße, um die Durchblutung weiter zu gewährleisten - das funktioniert aber nicht, da die Durchblutung aus einem ganz anderen Grund gestört ist. Die zusätzlichen Kapillaren führen zur Verdickung von Fingern und teils auch Zehen. Der Nagel kann letztlich nicht mehr normal wachsen und es entstehen Uhrglasnägel.

An häufigsten tritt diese Veränderung der Fingernägel bei Lungenerkrankungen auf, etwa Lungenkrebs. Bildet sich ein Bronchialkarzinom, ein bösartiger Tumor in der Lunge, kann der dauerhafte Sauerstoffmangel zu Uhrglasnägeln führen. Auch bei anderen akuten oder chronischen Lungenkrankheiten wie Lungenfibrose, Lungenemphysem oder Tuberkulose. In seltenen Fällen kann auch eine Herzerkrankung die Durchblutung auf diese Weise stören, zum Beispiel eine Herzinsuffizienz, Herzfehler mit Rechts-Links-Shunt, Herztumore oder Entzündungen am Herz.

Obwohl uns Herz und Lunge mit Sauerstoff versorgen, sind es nicht die einzigen Organe, die einen Sauerstoffmangel in den Fingern verursachen können. Folgende Krankheiten können ebenfalls hinter Uhrglasnägeln stecken:

Leberkrankheiten, vor allem Leberzirrhose

chronische Darmkrankheiten wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa

Stoffwechselerkrankungen, vor allem Mukoviszidose

Nervenlähmung oder Nervenschäden (kann auch nur einzelne Finger betreffen)

Einatmen von Giften, zum Beispiel Asbest, Chlorin oder Schwefeldioxid

Sind deine Fingernägel plötzlich verformt, ist es in jedem Fall ratsam, zum Arzt zu gehen. An sich ist es zwar nichts Gefährliches, die Ursache könnte aber sehr ernst sein. Steckt tatsächlich Lungenkrebs hinter den gewölbten Nägeln, können Betroffene noch rechtzeitig behandelt werden. Meist zeigt sich das Symptom bereits in einer frühen Phase des Tumors. Die Folgen der Chemotherapie sind für den Körper nicht zu unterschätzen. Doch noch immer zählt diese Behandlung zu den wichtigsten Mitteln im Kampf gegen die Krankheit.

