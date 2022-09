Knapp 40 Prozent der Deutschen leiden mehrmals im Monat unter Kopfschmerzen

Knapp 40 Prozent der erwachsenen Deutschen haben mehrmals im Monat einen brummenden Schädel. Damit gehören Kopfschmerzen zu den am weitesten verbreiteten gesundheitlichen Leiden in Deutschland. Nach Klassifikation der Internationalen Kopfschmerzgesellschaft (IHS) lassen sich über 200 verschiedene Formen von Kopfschmerzen unterscheiden.

Vor allem für junge Erwachsene stellen Kopfschmerzen eine schwere gesundheitliche Belastung dar. Laut einer Statista-Umfrage aus dem Jahr 2017 litten rund drei Viertel der 18- bis 29-Jährigen mindestens einmal im Monat darunter. Doch was kann man dagegen tun? Während die meisten schnell zu Kopfschmerztabletten wie Aspirin oder Ibuprofen greifen, gibt es alternativ auch zahlreiche Hausmittel, die den Schmerz bekämpfen.

Diese Hausmittel bieten eine Alternative zur Kopfschmerztablette

1. Weidenrinde

Ein beliebtes pflanzliches Schmerzmittel gegen Kopfweh ist Weidenrinde. Sie enthält Salicylate, die als Vorläufer des bekannten Schmerzhemmers Acetylsalicylsäure gelten. Weidenrinde gibt es sowohl als Präparat als auch als Tee. Wer sich für den tee entscheidet, muss jedoch mit einem bitteren Geschmack rechnen. Zudem eignet sich die Anwendung von Weidenrinde für Kindern und für Menschen, die Blutverdünner einnehmen, eher weniger.

2. Pfefferminzöl

Laut Forscher*innen der Universität Kiel soll Pfefferminzöl den gängigen Schmerzmitteln gegen den Brummschädel ebenbürtig sein. Das reine ätherische Öl der Pfefferminze wird dafür mit zwei bis drei Tropfen auf der Stirn und den Schläfen einmassiert. Zu kaufen gibt es das Öl in jedem gut sortierten Drogeriemarkt, teilweise auch in Supermärkten. Auch interessant: Jeder dritte Migränepatient wird falsch behandelt: Studienergebnis schockierend.

3. Koffein

Meistens löst niedriger Blutdruck die Schmerzen im Kopf aus. Durch den Kaffee werden die Gefäße verengt, sodass der Blutdruck wieder steigt und der Schmerz nachlässt. Allerdings ist dieser Geheimtipp nur bei denjenigen hilfreich, die sonst eher weniger Kaffee trinken.

Diese Tipps aus der Kneipp-Therapie können Abhilfe verschaffen

4. Bewegung

Frische Luft wirkt manchmal wahre Wunder. Durch die bessere Sauerstoffversorgung fühlt man sich meist gleich besser. Um den Kreislauf in Schwung zu bringen, können auch Dehn- und Lockerungsübungen helfen. "Manchmal genügt schon ein zwanzigminütiger Spaziergang an der frischen Luft, wenn Sie den ganzen Tag drinnen am Schreibtisch gesessen haben", berichtet Allgemeinmedizinerin Miriam Ortiz der Apotheken Umschau.

5. Wärme

Insbesondere bei Spannungskopfschmerzen kann Wärme helfen, da sie die Spannung in den Muskeln senkt. Hilfreich ist dafür eine wärmende Anwendung im Nacken mit einem erwärmten Kirschkernkissen, einer feuchtwarmen Kompresse oder einer warmen Dusche. Vor einem langen Bad raten Experten dagegen ab, da der Blutdruck dabei stark abfallen kann.

6. Kälte

Bei Kopfschmerzen, die von Müdigkeit begleitet werden und nach einem langen Arbeitstag eintreten, kann Kälte helfen. Durch die Kälte wird der Kreislauf angeregt und der Durchblutung geholfen. Dafür eignet sich ein kühler Waschlappen auf der Stirn. "Ein kaltes Armbad nach Kneipp verstärkt die Durchblutung der Arme und sorgt dadurch für veränderte Kreislaufverhältnisse in der oberen Körperhälfte. Diese Kreislauf-anregende und erfrischende Anwendung kann hilfreich sein, wenn zum Kopfschmerz Müdigkeit und niedriger Blutdruck kommen", verrät Medizinerin Ortiz laut Apotheken Umschau.

Bei langanhaltenden und starken Schmerzen ist es angebracht, mit einem Arzt oder einer Ärztin darüber zu sprechen, um Ursachen und langfristige Lösungen zu finden.

