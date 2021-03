Kopfschmerzen sind ein wahrhaftes Übel - gerade Migränepatienten wissen das genau. Alltägliche Aufgaben, Arbeit oder auch Freizeitaktivitäten werden schnell zur Zerreißprobe. Das Robert Koch Institut führte dazu Ende 2019 bis Anfang 2020 eine Umfrage durch: Laut deren Stand leiden rund 57 Prozent der Frauen und 44 Prozent der Männer mindestens einmal im Jahr an Kopfschmerzen. Unter regelmäßigen Migräneattacken leiden sogar rund acht bis zehn Millionen Menschen. Vor allem in Bayern ist die Zahl der Erkrankten besonders hoch.

Aus einer Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) geht nun hervor, dass trotz dieser großen Zahl an Betroffenen viele nicht die entsprechende Hilfe erhalten. Dies wurde auch im Fachblatt The Journal of Headache and Pain veröffentlicht. Dafür wurden rund 1.900 Menschen, die unter Migräneattacken leiden, einer Befragung unterzogen. Circa ein Drittel aller Befragten erhielt laut der Studienergebnisse keine sachgerechte Behandlung. Ebenso wurden laut einer Mittelung von ABC Healthcare oft falsche Medikamente oder falsche Dosierungen verschrieben. Doch woran liegt das?

Ein Drittel der Migränepatienten falsch behandelt - was läuft schief?

Laut UKE-Studie vergeht strikt zu viel Zeit, ehe ein Patient eine aussagekräftige Diagnose erhält. Die Betroffenen greifen meist zunächst zu gängigen Schmerzmitteln, was jedoch nur kurzzeitig zur Linderung beiträgt oder die Schmerzen sogar verschlimmern kann. Um den Schmerz langfristig in den Griff zu bekommen und vorzubeugen, ist der Gang zum Arzt oder Facharzt unerlässlich - doch auch damit ist den Migränepatienten nicht immer geholfen.

Die Studie zeigt, dass Betroffene ihren Arzt im Schnitt rund siebenmal aufsuchten, ehe sie sich schließlich an die Kopfschmerzambulanz des UKE wandten. Die Gründe für die unzureichende Behandlung sind bisher unklar. Vermutungen reichen von Spekulationen über mangelndes Wissen der Mediziner bis hin zu einem lückenhaften Bild über die Krankheit. Und das, obwohl erst vor Kurzem eine neue Leitlinie zu Behandlung und Vorbeugung von Migräne von der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN) und der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft (DMKG) veröffentlicht wurde. Darin geben Neurologen und Verhaltenspsychologen Handlungsanleitungen für Hausärzte, aber auch Fachärzte wie Internisten oder Schmerztherapeuten, auf Basis aktueller Studien.

Das Forschungsfeld auf dem Gebiet der Migräne ist eigentlich auf dem neusten Stand. Experten suchen laufend nach neuen Möglichkeiten, um der Migräne auf den Grund zu gehen. Eine neue Behandlungsmethode ist dabei besonders vielversprechend: Die Migränespritze.

Neue Therapieansätze gegen Migräne: So funktioniert die Migränespritze

Durch den Einsatz von Antikörpern, die den sogenannten Schmerzrezeptor Calcitonin Generelated Peptide (CGRP) ausschalten, sollen Migräneschmerzen verhindert werden, schon bevor sie auftreten. Ähnlich wie bei einer Insulinspritze kann sich der Patient das Mittel nach einer kurzen Einweisung durch einen Arzt selbst verabreichen. Außerdem hat die neue Behandlungsmethode weniger Nebenwirkungen. Eine vorherige Absprache mit einem Arzt ist aber dennoch unverzichtbar.

Die Spritze ist mit konventionellen Verfahren wie Medikamenten oder dem Einsatz von Schmerzmitteln nicht mehr vergleichbar. Vor einer Eigentherapie mit Schmerzmitteln raten Experten übrigens strikt ab. Schmerzmittel würden die Symptomatik lediglich maskieren und keine wirkliche Lösung darstellen. Für den eigentlichen Grund der Symptome muss man wesentlich tiefer graben. Außerdem sorgen diese selbst oft für negative Begleiterscheinungen und können das Krankheitsbild und die Beschwerden eventuell sogar noch verschlimmern.