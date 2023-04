Herzschwäche : 40 Prozent aller Todesfälle in Deutschland gehen auf eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zurück

Herzschwäche und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind in Deutschland eine echte Volkskrankheit. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) gehen rund 40 Prozent aller Sterbefälle auf eine Herzschwäche zurückzuführen. Das Schlimme daran: Viele Menschen wissen gar nicht, dass ihr Herz ihnen gesundheitliche Probleme bereitet. Einige Symptome, vor allem in den frühen Stadien einer Herzschwäche, können sehr subtil und unspezifisch sein. Eine Herzinsuffizienz ist nicht heilbar, du kannst aber deine Gesundheit mit einem guten Lebensstil und gesunder Ernährung beeinflussen.

Subtile Symptome: Diese gesundheitlichen Beschwerden können auf eine Herzschwäche hindeuten

Arteriosklerose ist eine häufige Ursache für einen Herzinfarkt. Die macht sich meist eindeutig bemerkbar - leider aber auch oft erst in einem fortgeschrittenen Krankheitsverlauf. Eine Herzschwäche deutet sich schon relativ früh an. Die American Heart Association hat jetzt im Fachmagazin "Circulation" einige Vorboten aufgelistet, die viele Menschen zunächst nicht mit einer Herz-Kreislauf-Erkrankung in Verbindung bringen würden.

Diese 12 subtilen Warnzeichen für eine Herzschwäche solltest du unbedingt beachten und einen Arzt aufsuchen:

Kurzatmigkeit und Atemprobleme

Übelkeit

Magenschmerzen

Erbrechen

Appetitlosigkeit

Muskelschwund (in einem fortgeschrittenen Stadium)

Schlafstörungen

Depressionen und Angstzustände

Wassereinlagerungen/Schwellungen

Herzklopfen

Schwitzen

Schmerzen

Herzschwäche: Bei Frauen spätere Diagnose als bei Männern

Häufig ist es den Forschenden zufolge so, dass eine Herz-Kreislauf-Erkrankung oder eine Herzschwäche bei Frauen deutlich später diagnostiziert wird, als bei Männern. Grund dafür ist laut Experten, dass die Symptome bei Frauen oft wesentlich schwächer ausgeprägt sind, als bei Männern. Folglich gehen weibliche Betroffene oft später zum Arzt, um sich untersuchen zu lassen. Dadurch verzögert sich nicht nur die Diagnose, sondern auch die Behandlung.

