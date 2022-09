Deutschland vor 45 Minuten

Gesundheit

Herzinfarkt bei Frauen führt häufiger zum Tod: Diese 10 Symptome sind entscheidend

Herz-Erkrankungen gehören zu den häufigsten Todesursachen in Deutschland. Auch Frauen sind betroffen und sterben sogar häufiger an den Folgen eines Herzinfarkts als Männern. Warum das so ist und wie sich die Symptome zwischen Mann und Frau unterscheiden, erfährst du hier.