Eisenmangel vorbeugen: Diese Lebensmittel füllen deine Speicher ganz natürlich

Es gibt Tage, an denen fühlen wir uns kraftlos und ausgelaugt, ohne uns wirklich angestrengt zu haben. Manchmal liegt es am Wetter, andere Male am Abend zuvor und in gewissen Fällen kann auch der eigene Stoffwechsel eine große Rolle spielen. Die Rede ist von einem bestimmten Spurenelement: Eisen. Wenn dem Körper Eisen fehlt, können daraus ernsthafte Nebenwirkungen folgen, die erst nach langer Zeit spürbar sind

Diese Rolle spielt Eisen in unserem Körper

Nach Angaben von verbraucherzentrale.de trägt der Mensch nur zwischen zwei und vier Gramm Eisen im Körper, davon 60 Prozent im Blut. Doch ein Mangel hat verheerende Folgen: Als eine der zentralen Aufgaben von Eisen gilt die Bindung von Sauerstoff an Hämoglobin, den Farbstoff der roten Blutkörperchen. Es verteilt ihn so im gesamten Körper, wie netdoktor.de erläutert.

Eisenmangel ist sehr verbreitet. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt folgende Tagesdosis:

4 Monate bis 7Jahre: 8mg

7 bis 10 Jahre: 10mg

männlich, 10 bis 19 Jahre: 12mg, dann 10mg

weiblich, 10 bis 51 Jahre: 15mg, dann 10mg

Schwangere: 30mg

Stillende: 20mg

Eisenmangel: An diesen Symptomen erkennst du ihn

Laut der "Nationalen Verzehrsstudie II" des Max Rubner-Institutes erreichen 14 Prozent der Männer und 58 Prozent der Frauen die empfohlene tägliche Zufuhr für Eisen nicht. Bis zum Alter von 50 Jahren sind hiervon über 75 Prozent der Frauen betroffen. In den Altersgruppen darüber sinkt dieser Anteil ab.