Deutschland vor 1 Stunde

Corona-Impfungen

Nur eine Impfdosis: Das müssen Genesene zur Impfung beachten

Wer in Deutschland als "genesen" gilt, benötigt laut Experten nur eine Impfdosis für eine gute Immunantwort. Warum das so ist und was es zu beachten gibt, erklären wir in diesem Artikel.