Neue Krankheit bei Kindern entdeckt: In mehreren europäischen Ländern wurden bei Kindern Wochen nach einer Corona-Infektion ungewöhnliche Beschwerden festgestellt. Verantwortlich dafür ist das PIMS (Paediatric inflammatory multisystem syndrome) oder PMIS (Paediatric multisystem inflammatory syndrome), deren Symptome dem "Kawasaki-Syndrom" ähneln.

Dabei ist das Syndrom alles andere als ungefährlich: Knapp 58% der PIMS-Fälle mussten in einer Erfassung der Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie e.V. (DGPI) auf der Intensivstation behandelt werden.

Update vom 22.03.2021: PIMS-Erkrankung - das sind die Symptome

PIMS wurde bereits in vorherigen Updates von inFranken.de aufgegriffen. Dabei handelt es sich um ein Syndrom, das aufgrund einer irregeleiteten Immunreaktion zu Entzündungsprozessen in verschiedenen Organen und in Blutgefäßen führen kann. Jedes 1000te Kind mit einer Corona-Infektion ist von PIMS betroffen, wie der BusinessInsider berichtet.

Die Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie e.V. (DGPI) erfasste, um die genauen Folgen von PIMS zu untersuchen, im Zeitraum vom 27.05.2020 bis 21.03.2021 245 Kinder und Jugendliche, die deren Falldefinition eines PIMS-Falls erfüllten. Unter dieser Definition sind all die Fälle erfasst, die "Fieber, [...] erhöhte systemische Inflammationsparameter [...], mindestens zwei Organbeteiligungen und [...] Evidenz einer aktuellen [...] oder stattgehabten [...] SARS-CoV-2-Infektion oder eines SARS-CoV-2-Kontaktes nachzuweisen waren, sowie [...] andere infektiologische Ursachen ausgeschlossen werden konnten."

Als Folgen von PIMS können am häufigsten Probleme im Herz-Kreislauf-System und im Magen-Darm-Trakt festgestellt werden. Allerdings wurden dem BusinessInsider zufolge auch "Folgen für die Haut, Schleimhaut, Lunge und Luftröhre sowie Blut und Blutgerinnung" erfasst. Ungefährlich ist PIMS also definitiv nicht. Rund 58 Prozent der PIMS-Fälle musste auf der Intensivstation behandelt werden. Intensivmediziner Christian Dohna Schwake soll im Spiegel von dem Fall eines sechsjährigen Jungen erzählt haben, welcher fünf Tage in ein künstliches Komma versetzt werden musste.

Folgeschäden durch PIMS: Unter anderem dauerhafte Herzschäden

Dabei konnte die DGPI feststellen, dass die Opfer von PIMS verhältnismäßig oft im Grundschulalter und männlich sind. Tatsächlich sind über die Hälfte der PIMS-Fälle in einem Alter zwischen 7 und 15 Jahren, obwohl dieses Alter nur knapp 28 Prozent der Coronafälle aller Kinder und Jugendlichen bis 21 Jahre ausmacht. Auch Begleiterkrankungen scheinen für das Auftreten von PIMS weniger relevant zu sein als für eine Coronainfektion. Die dritte Coronawelle bereitet besonders große Sorgen: Denn mehr insgesamte Infektionen könnten ebenfalls mit mehr PIMS-Fällen verbunden sein. Über die Virusvarianten ist im Zusammenhang mit PIMS noch nicht viel bekannt, wie der BusinessInsider berichtet.

Obwohl die Behandlung von PIMS normalerweise mithilfe von Kortison gelingt. erleiden knapp 7 Prozent der PIMS-Fälle Folgeschäden. Darunter fallen unter anderem dauerhafte Herzschäden.

Update vom 04.03.2020: MIS-C trifft vor allem Kinder im Grundschulalter

Anfang des Jahres häuften sich in Großbritannien die Meldungen über ein verstärktes Auftreten der Entzündungskrankheit MIS-C. "Seit Beginn des Januars sind jeden Tag zwischen zwölf und 15 Kindern daran erkrankt", schrieb das britische Nachrichtenportal The Guardian am 05. Februar. Es gilt als wahrscheinlich, dass es sich dabei um eine Folgeerkrankung von Covid-19 handelt, die vor allem bei Kindern im Grundschulalter beobachtet wird.

In den meisten Fällen treten die Beschwerden jedoch erst zwei bis sechs Wochen nach einer Covid-19-Erkrankung auf, erklärt die wissenschaftliche Zeitschrift BMJ. Besonders typisch ist hohes Fieber, das für mindestens 24 Stunden anhält. Auch Ausschlag sowie eine Bindehautentzündung sind Anzeichen auf das "multisystemische Entzündungssyndrom" und sollten ärztlich untersucht werden.

Bei Verdacht auf eine auf MIS-C sei es wichtig, Labortests durchzuführen, um mögliche Entzündungen und Organdysfunktionen festzustellen. Obwohl die Folgeerkrankung verhältnismäßig selten auftritt, seien die Anzeichen sehr ernst zu nehmen. Wird es diagnostiziert, könne eine ärztliche Behandlung "mit intravenösem Immunglobin und Steroiden die Entzündungsreaktionen reduzieren und den Ausgang verbessern", schreibt BMJ.

Update vom 02.07.2020: US-Studien erhärten Zusammenhang zwischen Kinderkrankheit und Corona-Infektion

US-amerikanischer Forscher haben sich mit der neuartigen Krankheit befasst, die im Zusammenhang mit Coronavirus-Infektionen auftritt. Dabei handelt es sich um MIS-C (multisystem inflammatory syndrome in children).

In der Fachwelt wird die Krankheit gelegentlich auch als PIMS (Paediatric inflammatory multisystem syndrome) oder PMIS (Paediatric multisystem inflammatory syndrome) bezeichnet.

In zwei Studien, die am Montag (29. Juni 2020) im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurden, hatten die Wissenschaftler die Krankenakten von knapp 300 Kindern und jungen Menschen unter 21 Jahren ausgewertet, die zwischen März und Mai in den USA behandelt wurden. Ihre Gemeinsamkeit: Bei allen war eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt worden oder es bestand zumindest der dringende Verdacht einer Infektion.

MIS-C (PIMS/PMIS): Das sind die Symptome der neuen Kinderkrankheit

Die Ergebnisse der Studie im Überblick: