Corona-Infektion bei Kindern: Schwere Folgeerkrankung taucht immer wieder auf

Neue Krankheit bei Kindern entdeckt: In mehreren europäischen Ländern wurden bei Kindern Wochen nach einer Corona-Infektion ungewöhnliche Beschwerden festgestellt. Verantwortlich dafür ist das "Multisystem-Entzündungssyndrom" (MIS-C), deren Symptome dem "Kawasaki-Syndrom" ähneln.

Ein Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gilt als wahrscheinlich, sagte Reinhard Berner vom Uniklinikum Dresden gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. "Denkbar ist es durchaus", fügte er hinzu.

Update vom 04.03.2020: MIS-C trifft vor allem Kinder im Grundschulalter

Anfang des Jahres häuften sich in Großbritannien die Meldungen über ein verstärktes Auftreten der Entzündungskrankheit MIS-C. "Seit Beginn des Januars sind jeden Tag zwischen zwölf und 15 Kindern daran erkrankt", schrieb das britische Nachrichtenportal The Guardian am 05. Februar. Es gilt als wahrscheinlich, dass es sich dabei um eine Folgeerkrankung von Covid-19 handelt, die vor allem bei Kindern im Grundschulalter beobachtet wird.

In den meisten Fällen treten die Beschwerden jedoch erst zwei bis sechs Wochen nach einer Covid-19-Erkrankung auf, erklärt die wissenschaftliche Zeitschrift BMJ. Besonders typisch ist hohes Fieber, das für mindestens 24 Stunden anhält. Auch Ausschlag sowie eine Bindehautentzündung sind Anzeichen auf das "multisystemische Entzündungssyndrom" und sollten ärztlich untersucht werden.

Bei Verdacht auf eine auf MIS-C sei es wichtig, Labortests durchzuführen, um mögliche Entzündungen und Organdysfunktionen festzustellen. Obwohl die Folgeerkrankung verhältnismäßig selten auftritt, seien die Anzeichen sehr ernst zu nehmen. Wird es diagnostiziert, könne eine ärztliche Behandlung "mit intravenösem Immunglobin und Steroiden die Entzündungsreaktionen reduzieren und den Ausgang verbessern", schreibt BMJ.

Update vom 02.07.2020: US-Studien erhärten Zusammenhang zwischen Kinderkrankheit und Corona-Infektion

US-amerikanischer Forscher haben sich mit der neuartigen Krankheit befasst, die im Zusammenhang mit Coronavirus-Infektionen auftritt. Dabei handelt es sich um MIS-C (multisystem inflammatory syndrome in children).

In der Fachwelt wird die Krankheit gelegentlich auch als PIMS (Paediatric inflammatory multisystem syndrome) oder PMIS (Paediatric multisystem inflammatory syndrome) bezeichnet.

In zwei Studien, die am Montag (29. Juni 2020) im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurden, hatten die Wissenschaftler die Krankenakten von knapp 300 Kindern und jungen Menschen unter 21 Jahren ausgewertet, die zwischen März und Mai in den USA behandelt wurden. Ihre Gemeinsamkeit: Bei allen war eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt worden oder es bestand zumindest der dringende Verdacht einer Infektion.

MIS-C (PIMS/PMIS): Das sind die Symptome der neuen Kinderkrankheit

Die Ergebnisse der Studie im Überblick: