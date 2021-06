Millionen Menschen weltweit leiden unter chronischer Erschöpfung

Chronic-Fatigue-Syndrome ist schwer zu Behandeln

ist schwer zu Behandeln Forscher haben ein pflanzliches Mittel entdeckt, das gegen die Symptome des chronischen Erschöpfungssyndroms helfen soll

Lustlosigkeit, Schlafstörungen und Konzentrationsschwächen: Eine chronische Erschöpfung kann den Alltag schwer machen. Die Ursachen sind oftmals nicht klar und eine Behandlung oder Therapie fällt daher beim Chronic-Fatigue-Syndrome (CFS) meist sehr schwer. In Deutschland leiden schätzungsweise 250.000 Menschen unter chronischen Erschöpfungserscheinungen. Weltweit wird die Zahl auf 17 Millionen geschätzt. In China haben Forscher nun ein Mittel zur Linderung von CFS-Symptomen entdeckt. Die Lösung soll eine einfache Pille auf Pflanzenbasis sein.

"Young Yum Pills" sollen gegen chronische Erschöpfung helfen

Ein chinesisches Forschungsteam der Hong Kong Baptist University hat die Effektivität von sogenannten Young Yum Pills bei der Anwendung gegen das Erschöpfungssyndrom untersucht. Veröffentlicht wurden die Studienergebnisse im Fachmagazin Phytomedicine. Dabei zeigte das pflanzliche Präparat eine metabolische Wirkung. In der chinesischen Medizin werden die Pillen schon längere Zeit zur Linderung von Müdigkeit verwendet. Außerdem soll das pflanzliche Mittel bei der Verbesserung der Milz und Konstitution helfen. Ein wissenschaftlicher Beleg für die Wirkung fehlte bislang jedoch.

Die aktuelle Studie hat nun erstmals die Wirkungsweise des asiatischen "Wundermittels" untersucht. In einem Laborexperiment wurde die pharmakologischen Auswirkung an Mäusen getestet. Die Tiere mit chronischem Erschöpfungssyndrom wurden Schwimmtests unterzogen, um deren Leistungsfähigkeit zu analysieren. Dabei wurden auch die Lymphozyten-Proliferation, also die Vermehrung der weißen Blutkörperchen, sowie verschiedene biochemische Parameter und den Proteingehalt im Blutserum untersucht.

"Die tägliche Verabreichung von Young Yum Pills an 21 aufeinanderfolgenden Tagen verlängerte signifikant die Schwimmzeit und verringerte den Körpergewichtsverlust der CFS-Mäuse", heißt es im Forschungsbericht.

Young Yum Pills geeignet zur Behandlung von chronischer Erschöpfung

Aus ihren Resultaten schließen die Forscher, dass die Young Yum Pills sich dazu eignen, die Symptome des chronischen Erschöpfungssymptoms zu lindern, da sich die metabolischen Funktionen der Mäuse verbessert hätten und die oxidative Schäden reduziert worden seien.

"Diese Studie liefert pharmakologische Begründungen für den Einsatz von Young Yum Pills bei der Behandlung von Müdigkeit, einschließlich CFS", heißt es vonseiten der Forscher.

Genaue Informationen zu den Ursachen, Symptomen und den Behandlungsmöglichkeiten des Chronischen-Erschöpfung-Syndroms finde Sie hier.

aa

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach nützlichen Produkten für unsere Leser. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.