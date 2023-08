Blasenkrebs erkennen: Bei diesen Anzeichen solltest du zum Arzt

So wird Blasenkrebs behandelt

Wächst der Tumor nur recht oberflächlich an der Harnblase, bestehen sehr gute Behandlungschancen. In manchen Fällen kann der Tumor sogar über die Harnröhre entnommen werden Problematisch ist es jedoch, wenn der Tumor tiefer in das Blasengewebe eindringt - hier bleibt in einigen Fällen nur noch die vollständige Entfernung der Harnblase. Als Ersatz der befallenen Harnblase bekommen die Betroffenen eine künstliche Harnableitung, die außerhalb des Körpers liegt und beispielsweise über eine Öffnung an der Bauchdecke den Urin ableitet. Zudem kann der Urin auch über den Darm oder über die Harnröhre "umgeleitet" werden.

Die Heilungschancen sind gut, wenn das Tumorwachstum noch nicht weit fortgeschritten ist. Wenn sich Metastasen jedoch schon über die Harnblase hinweg ausgebreitet haben, wird eine Behandlung sehr viel aufwendiger.

Wer zählt zur Risikogruppe?

Wer raucht, zählt definitiv zur Risikogruppe, an Blasenkrebs zu erkranken - geschätzt die Hälfte der an Blasenkrebs* erkrankten Menschen sind Raucher*. Die Gefährlichkeit des Tabaks liegt an den enthaltenen Giftstoffen der aromatischen Amine: Diese sind "kanzerogen", also krebserregend. Die Giftstoffe gelangen über die Nieren auch in die Blase und können dort ihren Schaden anrichten - besonders wenn über Jahre hinweg geraucht wird. Allerdings sind auch Passiv-Raucher diesem Risiko ausgesetzt. Doch auch Risiken, denen man am Arbeitsplatz ausgesetzt ist, können verantwortlich für eine Blasenkrebs-Erkrankung sein. Beispielsweise, wenn man giftigen Stoffen ungeschützt ausgesetzt ist.

Des Weiteren können auch Medikament Schuld an der Erkrankung sein: Diabetes-Medikamente, die Pioglitazon enthalten, sind vermutlich krebserregend - und weiterhin auf dem Markt. Auch eine chronische Entzündung der Blasenschleimhaut wirkt sich offenbar förderlich auf ein Tumorwachstum aus. Zudem können Betroffene auch genetisch vorbelastet sein, unter giftigen Umwelteinflüssen leiden oder der Blasenkrebs kann als Spätfolge einer Strahlentherapie auftreten. Schlussendlich soll sich auch ein ungesunder Lebensstil negativ auf den Schutz vor Blasentumoren auswirken - groß angelegte Studien dazu gibt es noch nicht.

Häufigkeit von Blasenkrebs in Deutschland

Die neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zu der Häufigkeit von Blasenkrebs in Deutschland stammen von 2016. Insgesamt erkrankten 12.200 Männer und 4.250 Frauen 2016 an Blasenkrebs. Das bedeutet, dass pro 100.000 Menschen etwa 18,4 Männer und 5 Frauen erkrankten. Fast 1.900 Frauen starben daran, bei den Männern waren es über 4.000. Knapp die Hälfte der erkrankten Männer überleben die kommenden zehn Jahre nach der Erkrankung, bei den Frauen sind es 41 Prozent. Die Erkrankungs- und Sterberate von Männern ist seit den 1990er-Jahren jedoch rückläufig - vermutlich wegen des zurückgehenden Tabakkonsums.

Fazit: Achten Sie auf Verfärbungen des Urins

Problematisch am Blasenkrebs* ist, dass er sich erst in fortgeschrittenen Stadien bemerkbar macht. Sie sollten auf rötliche und bräunliche Verfärbungen des Urins achten. Außerdem zeigen sich auch Beschwerden ähnlich einer Blasenentzündung. In einem späten Stadium treten starke Schmerzen des Unterleibs, der Nieren, aber auch der Knochen auf. Zudem können auch die Lymphknoten anschwellen. Zu den Hauptrisikofaktoren zählt Rauchen*- aus diesem Grund erkranken vermeintlich mehr Männer an Blasenkrebs als Frauen.

